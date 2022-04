Bottega stanzia 200mila euro di premio per i suoi dipendenti

La busta paga del mese di aprile per quasi 200 dipendenti dell'azienda Bottega porterà uno speciale premio produzione del valore complessivo di circa 200mila euro. Un aiuto concreto per le famiglie che si trovano ad affrontare rincari e spese sempre più alte.

Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa, dichiara: «Da sempre cerchiamo di essere vicini ai nostri collaboratori e in questo caso ancor di più dato l’eccellente risultato del 2021. Uno sforzo economico importante, specie in questo periodo di incertezza, ma un riconoscimento tangibile per l’impegno che tutti hanno profuso. La nostra filosofia aziendale ci ha sempre spinto a condividere i successi con il nostro personale, nella convinzione che il gioco di squadra sia lo strumento principe per raggiungere i più ambiziosi obiettivi. La sfida di questo 2022 sarà superare insieme una situazione a cui nessuno era preparato, ma che affrontiamo con grandissimo impegno, concentrazione e passione per la qualità. Abbiamo appena aperto un nuovo Prosecco Bar a Venezia e altri 3 verranno aperti ben presto in importanti capitali europee. Al tempo stesso con il nostro impegno anche sociale cerchiamo di abbracciare tutti i nostri clienti con i quali abbiamo condiviso questo periodo di crisi nel segno della mission iniziata 45 anni fa da nostro padre: l’azienda non è solo un progetto economico, ma anche di educazione e di cultura: produrre qualità, stile e design è da sempre il nostro obiettivo primario». La maggior parte dei dipendenti dell’azienda Bottega sono distribuiti nella sede principale di Bibano a Godega di Sant'Urbano e nel centro logistico di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Le due strutture fanno capo a due territori dinamici, all’interno di due regioni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi 30 anni hanno contribuito in maniera determinante a trainare il pil italiano.