Premio Donna dell’Anno 2021: torna l’evento dedicato alle protagoniste della società

Sabato 12 febbraio alle 16.30 si terrà la finale del Premio Donna dell’Anno 2021 presso l’Auditorium “Dina Orsi di Conegliano”, evento organizzato da Innovation Future School, associazione che dal 2018 ha dato il via a questa rilevante iniziativa al fine di sostenere le personalità femminili di spicco italiane che si sono contraddistinte nel panorama locale e nazionale in svariati settori, dall’economia alla cultura, dal sociale al mondo artistico e creativo. Il Premio, giunto alla sua quarta edizione, nasce con l’obiettivo di individuare, far conoscere e promuovere donne che rappresentano per la nostra società esempi di tenacia, coraggio e resilienza, ma non hanno ancora ricevuto la meritata attenzione che spetta loro.

L’edizione 2021 ha visto arrivare più di 80 candidature da tutta Italia, con migliaia di visualizzazioni delle pagine social, e già 20mila like raccolti durante la fase di votazione che si concluderà il 30/01 alla mezzanotte; l’evento conclusivo di Conegliano vedrà come protagoniste le 15 finaliste selezionate per questa edizione, che avranno modo di presentare alla platea le loro significative esperienze e le loro attività. La vincitrice del Premio Donna dell’Anno, votata dal pubblico nei canali Social verrà premiata da Michela del Piero, presidentessa di CiviBank, Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, main sponsor dell’iniziativa; il premio di 500,00 euro andrà a sostener la causa o iniziativa per la quale è stato riconosciuto il premio. Nell’edizione del 2020 ad aggiudicarsi il riconoscimento di donna dell’anno è stata Annamaria Mancuso, architetta milanese che ha fatto della lotta ai tumori la sua motivazione di vita.