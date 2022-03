Pièce amorose cercasi: nasce il premio di drammaturgia contemporanea “Giuseppe Bepo Maffioli”

In attesa della prossima edizione di “GIOIOSAETAMOROSA”, il festival di teatro contemporaneo di Treviso, la città ricomincia a parlare di prosa, drammi e sipari. E lo fa grazie al lancio di un nuovo concorso: il Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Maffioli”, promosso dal Comitato Teatro Treviso (organizzatore di GIOIOSAETAMOROSA Treviso Contemporary Theater Festival), in collaborazione con il Comune di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto e l’Archivio Giuseppe Maffioli. Si tratta della prima edizione di un contest aperto a chiunque voglia mettersi alla prova con un testo teatrale - rigorosamente inedito - in linea con le tematiche del festival: amore, joie de vivre, dionisiaco, erotismo, piacere e tutto ciò che di “gioiosoetamoroso” possano creare. In palio 1.000 euro e l’occasione di vedere la propria opera rappresentata in una lettura scenica durante gli appuntamenti di GEA, attesa anche quest’anno per il mese di luglio. Il bando è disponibile su www.gioiosaetamorosa.it/premio e il termine per la consegna degli elaborati è il 30 aprile 2022.

Favorire la drammaturgia contemporanea nazionale e coinvolgere la cittadinanza in una fruizione nuova del Teatro: questi i due grandi obiettivi del Premio promosso da Comitato Teatro Treviso, Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto e Archivio Giuseppe Maffioli, che chiamano a raccolta fino al 30 aprile penne professioniste e non per dare parole e voce all’amore in qualsiasi forma e accezione, alla bellezza del vivere, alla condivisione del piacere e alla convivialità. Una vera e propria sfida d’ingegni drammaturgica per tradurre appieno lo spirito della Marca “gioiosa et amorosa” in veste di prosa, prosa poetica, versi, azioni sceniche ecc. Il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice sarà protagonista di una soirée durante il festival GIOIOSAETAMOROSA con premiazione da parte delle autorità e mise-en-espace della propria piéce.

Per raggiungere lo scopo di una partecipazione ampia, attiva ed entusiasta da parte dei trevigiani, è stato indetto anche un secondo bando molto particolare, poiché rivolto questa volta a chi sta “dall’altra parte”: la giuria. Il vincitore o la vincitrice del Premio Drammaturgia Contemporanea Giuseppe Maffioli sarà infatti decretato al 70% da una giuria “tecnica” composta da professionisti del Comitato Teatro Treviso, Comune di Treviso, Teatro Stabile Veneto e Archivio Giuseppe Maffioli, e al 30% da una giuria popolare candidatasi tramite apposito bando. Un’occasione unica per gli appassionati di quest’arte per partecipare a un progetto di ampio respiro e vivere in prima persona l’atmosfera coinvolgente e caleidoscopica del Teatro.

Non da ultimo, il Premio vuole anche essere un omaggio a un personaggio trevigiano purtroppo poco noto ai più: Giuseppe Maffioli, drammaturgo, regista e attore. Di origini padovane ma trevigiano nel cuore, “Bepo” Maffioli è stato una figura di spicco nel panorama teatrale non solo locale ma anche nazionale, che lo ha visto recitare al fianco di Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Monica Vitti, Alberto Sordi e tanti altri, diretto da registi del calibro di Ettore Scola e Dino Risi. La sua carriera ha visto però inizio nel Teatro e ha sempre cavalcato parallela alla sua passione per la gastronomia, che lo ha portato a scrivere libri e dirigere rubriche culinarie alla radio e in televisione. Dalla volontà di mantenere vivo il suo ricordo nasce la decisione del Comitato Teatro Treviso di dedicargli questo nuovo premio cittadino, con la speranza che possa scovare e accompagnare in una bella carriera dei nuovi talenti nel panorama teatrale nazionale.

“Siamo particolarmente soddisfatti perché GIOIOSAETAMOROSA, festival promosso dalla nostra Amministrazione, sta crescendo bene anche grazie alla preziosa collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto - afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo, Lavinia Colonna Preti - Inoltre, è fondamentale che anche Treviso riesca ad omaggiare una delle sue “Glorie” il grande Giuseppe Maffioli, che ha fatto tantissimo per la promozione culturale della nostra città. Siamo certi che, anche quest’anno, GIOIOSAETAMOROSA saprà essere una vetrina teatrale di spicco, capace di valorizzare il talento e la passione di tanti giovani attori”.

“Nella siccità culturale che affligge tutta l’Europa e dunque anche l’Italia, una delle maggiori carenze è quella di drammaturghi. Per questo siamo davvero felici di partecipare all’organizzazione di un premio che mette in luce le personalità più capaci di scrivere per il teatro - aggiunge Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile Veneto - La ricerca e la formazione di nuovi talenti è un tema caro al Teatro Stabile del Veneto, in particolare sul fronte della nuova drammaturgia daremo il nostro contributo, con la Regione del Veneto, avviando nuovi percorsi di formazione a partire dal prossimo anno”.

“Lo spirito di GEA è stato fin dal principio quello di coinvolgere la cittadinanza a 360° nel mondo del teatro - spiega Alex Cendron del Comitato Teatro Treviso - Nell’edizione 2021 abbiamo realizzato dei laboratori teatrali aperti ai cittadini che si sono tradotti in spettacoli durante il festival; per il 2022 volevamo creare qualcosa di nuovo e soprattutto valorizzare la creatività sul territorio, compresa quella del passato dedicando il Premio a una grande figura come Giuseppe Maffioli”.