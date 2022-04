Premio Festa di San Marco, un riconoscimento anche per il Comune di Castelfranco

Lunedì l’assessore alla cultura di Castelfranco Veneto, Roberta Garbuio, il dirigente Gianluca Mastrangelo ed il Capoufficio, Carlo Simeoni - nel corso delle cerimonie per la Festività di San Marcon, Santo Patrono di Venezia, ha ritirato a Palazzo Ducale un riconoscimento nell’ambito della IV edizione del Premio Festa di San Marco.

Il riconoscimento è stato assegnato anche al Comune di Castelfranco Veneto considerato tra gli enti che, con dedizione ed in tempi particolarmente difficili come quelli appena trascorsi, hanno saputo portare prestigio alla città di Venezia con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza e con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico. In particolare, Castelfranco Veneto è stato premiato per il contributo di alto valore qualitativo dato alle celebrazioni per l’anniversario dei 1600 anni della fondazione di Venezia, con la realizzazione di eventi volti a ricordare la storia della Repubblica Serenissima.