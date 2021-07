Premio Gioie Musicali: l'edizione 2021 è del M° Bruno Giuranna

Sabato serata singolare al Festival Musicale Internazionale Giovanile Gioie Musicali che, per il suo primo appuntamento asolano dopo l’anteprima a Montebelluna, ha proposto “Dialoghi”, concerto intervista con il M° Bruno Giuranna, cui è stato assegnato il Premio Gioie Musicali 2021. Il Premio Gioie Musicali, destinato dallo scorso anno ad una importante personalità del mondo musicale distintasi per la dedizione alla formazione dei giovani e per la gioia che ha dato al mondo musicale, è rappresentato da una scultura dell’artista Giovanni Casellato.

A consegnare il premio al grande violista è stata Elisabetta Maschio, direttore artistico di Gioie Musicali, al termine di una serata in cui il Maestro Giuranna si è prestato ad una lunga intervista sui temi della didattica, dell'importanza dell'ascolto per un musicista e della sua storia artistica lunghissima e sempre ai vertici. E che ha anche voluto suonare in quintetto con i più brillanti talenti dell’Orchestra Giovanile La Réjouissance (Giulia Scudeller e Claudia Irene Tessaro, violini; Maddalena Adamoli, viola; Riccardo Baldizzi, violoncello e Giacomo Menegardi, pianoforte), dando vita a dialoghi intensi, di musica, di parole, di riflessioni profonde.