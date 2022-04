Premio Goffredo Parise per il reportage: presentata la sesta edizione

La sesta edizione del Premio Goffredo Parise per il Reportage vuole ricordare il grande scrittore veneto, autore di indimenticabili reportage, attraverso il lavoro dei giornalisti della televisione e della carta stampata e online e la loro capacità di dare testimonianza di ciò che è nascosto, attirando l'attenzione del pubblico e diffondendo i fatti del mondo attraverso parole e immagini. «Il reportage dà voce alle vicende drammatiche che l'umanità attraversa: dopo la pandemia, oggi il conflitto in Ucraina sembra precipitarci in un tempo che pensavamo finito, chiuso per sempre. Il compito di questo Premio è anche ricordarcelo - afferma Antonio Barzaghi ideatore e direttore artistico – Parise ancor oggi, per il giornalismo moderno e per chi continua a praticare il mandato del giornalismo d'inchiesta e di denuncia, è la “stella polare”. Vera e propria penna vagabonda, gira il mondo alla ricerca di verità non retoriche e scrive i suoi articoli mirando al cuore delle cose senza la pretesa di dire tutto o fornire un quadro obiettivo ma sempre con lo stile dell'artista calato profondamente nella realtà delle situazioni, assistito da un amoroso tocco».

LA GIURIA

Composta da Attilio Bolzoni, Toni Capuozzo, Aldo Cazzullo, la Giuria sarà presieduta quest’anno da Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca' Foscari Venezia, partner del Premio. In questi mesi tutti i membri sono al lavoro per selezionare i vincitori delle due sezioni principali, a cui andrà un premio in denaro del valore di tremila euro. La cerimonia pubblica di consegna è in programma sabato 24 settembre 2022 al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso.

LE SEZIONI

La prima sezione del Premio è riservata a reportage televisivi, pubblicati su quotidiani e riviste e giornali online, trasmessi o pubblicati tra giugno 2021 e maggio 2022. La seconda sezione è dedicata alle inchieste scomode e pericolose e ai cronisti sottoposti a minacce a abusi, in collaborazione con l’associazione Ossigeno per l’Informazione, fondata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa. Una terza sezione speciale per la prima volta sarà riservata agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, sollecitati a misurarsi con la comunicazione giornalistica su questioni contemporanee, in particolare sui rapporti Asia-Occidente tra passato e futuro. I candidati dovranno dimostrare capacità di analisi critica degli scenari culturali e geopolitici e della crescente competizione globale tra paesi occidentali e asiatici. Lo studente vincitore riceverà un premio in denaro del valore di cinquecento euro.

«La partecipazione attiva degli studenti e dei docenti cafoscarini alla nuova edizione del Premio costituisce un’opportunità e una sfida nell’ambito della cosiddetta Terza Missione dell’Università – afferma Caterina Carpinato, Prorettrice alla Terza Missione - È un’opportunità di incontro e di confronto non solo con l’eredità culturale di Parise e con l’Associazione Eidos che promuove la produzione di reportage di qualità, ma è anche una sfida concreta per giovani invitati a interpretare il presente attraverso l’analisi dei documenti, delle testimonianze e delle fonti per poter esprimere in maniera attiva un punto di vista documentato, capace di contribuire al dialogo interculturale. A nome della Rettrice Tiziana Lippiello, ringrazio i responsabili del Premio, e quanti hanno collaborato alla sezione dedicata agli studenti cafoscarini, ed in particolare i colleghi Aldo Ferrari e Giovanni Bulian del Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea».

I PROMOTORI

Presieduto da Andrea Favaretto, sindaco del Comune di Salgareda, il Premio ha come presidente onorario l’artista Giosetta Fioroni, celebre pittrice romana, compagna di Goffredo Parise dal 1964 fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1986. È sostenuto dai Comuni di Salgareda e Ponte di Piave, dal Comune di Treviso, la Provincia di Treviso e la Regione del Veneto, con la collaborazione del Soroptimist International – Club di Treviso che, come lo scorso anno, darà un riconoscimento speciale a una professionista nel campo della comunicazione, e di aziende di eccellenza del territorio. Rinnovano il patrocinio il Ministero della Cultura, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, l’Associazione Ossigeno per l’Informazione.

LE VIDEO-INCHIESTE DELLA SCUOLA DI REPORTAGE

Durante la cerimonia pubblica di settembre saranno presentati anche le produzioni realizzate dalla Scuola Goffredo Parise per il Reportage, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Partita a dicembre 2021, proseguirà fino a maggio con la partecipazione di 46 studenti di 4 Secondarie di Secondo Grado di Treviso. «Il Premio Parise costruisce il futuro – affermano Maria Rosaria Nevola e Antonio Barzaghi - Va oltre la sua missione, non si limita a premiare il giornalismo d'inchiesta, quello scomodo geneticamente dirompente che non fa sconti al potere. Si propone con la Scuola di reportage di stimolare nelle giovani generazioni il senso critico, l'impegno civile e il coraggio morale requisiti fondamentali di questa professione».

GLI EVENTI

Due eventi affiancheranno il Premio e si svolgeranno tra Salgareda e Ponte di Piave, dove Parise trascorse gli ultimi anni della sua vita. Un primo incontro sarà dedicato al tema dell'ultimo reportage di Parise sul Giappone che il «Corriere della Sera» pubblicò nell'arco di un anno a partire da gennaio 1981. Un’occasione per ricordare quella intensa esperienza a distanza di 40 anni. Un vero e proprio “pellegrinaggio estetico” in un Paese che Parise stabilì essere «pianeta ruotante nel silenzio e nella solitudine della volta celeste», il solo di cui sarebbe diventato con gioia il figlio adottivo. Il giorno successivo alla cerimonia, domenica 25 settembre, i vincitori del Premio e i membri della Giuria incontreranno il pubblico per dialogare su temi fondamentali della realtà contemporanea.