Lavoro e progresso economico, omaggio ad Andrea Parisotto

Fedeltà al lavoro e progresso economico: venerdì 11 novembre la sede della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti ha ospitato il Premio innovazione sociale e sviluppo sostenibile 2022. Gli ospiti sono stati accolti da un’esibizione in musica e ballo del conservatorio "Steffani" di Castelfranco Veneto, cui è seguita la proiezione del video “GenerAZIONE2026”. Ad aprire l'incontro l’intervento del presidente Mario Pozza. Dopo la consegna delle magliette alle società sportive è arrivato il momento più toccante dell'intera cerimonia con il commosso ricordo, in presenza della moglie Irene Scaccianoce, del presidente di Montebelluna Sportsystem, Andrea Parisotto. La cerimonia ha visto il conferimento dei premi del concorso Fedeltà al lavoro e al progresso economico. A seguire c'è stata la consegna degli attestati ai Maestri del Lavoro.

Il commento

«Sono certo che per Treviso e Belluno si amplieranno le opportunità grazie ad uno sguardo più internazionale e un collegamento diretto con i Paesi del mondo dove le Camere italiane all’estero operano e dove i nostri imprenditori italiani vivono e lavorano con successo. Questa cerimonia è una meravigliosa occasione, non solo istituzionale, ma d’incontro e conoscenza - ha detto il presidente Pozza nel suo intervento - per riconoscere il grande valore che rappresenta ciascuna persona premiata, unitamente alle proprie famiglie, essenziali tasselli per lo sviluppo economico e la tutela sostenibile dei territori. Ringrazio per il valore dell’operato e per l’esempio che questa generazione dà alle prossime generazioni. Con questo principio abbiamo realizzato il progetto GenerAZIONE2026 guardando alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con azioni concrete, lavorando con i giovani sui valori olimpici e paralimpici con importanti partner. Ringrazio le autorità e gli amministratori invitati che rappresentano la rete essenziale per il dialogo volto a tutelare e proteggere la bellezza dei territori e le nostre eccellenze imprenditoriali. Chiudo con un pensiero speciale al presidente di Montebelluna Sportsystem Andrea Parisotto che credeva molto e molto ha fatto per GenerAZIONE2026» ha concluso Pozza tra gli applausi commossi di tutti i presenti.