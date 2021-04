Premio "Le Fonti Awards", tra i finalisti l’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto

Fkdesign, agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto, è stata selezionata come finalista della XI edizione annuale dei Le Fonti Awards®, una delle più importanti community focalizzate sul business (imprenditori, manager, professionisti) che valorizza brand, a livello aziendale e personale, e che conta oggi circa 10 milioni di persone.

Dopo una lunga fase di analisi da parte della redazione, centro studi e supporto del comitato scientifico, l’agenzia castellana di Federico Frasson è stata segnalata come 'eccellenza in forte crescita, dal 2000 ad oggi, per essere un punto di riferimento nel settore della comunicazione e del branding in grado di puntare su innovazione creativa, flessibilità e qualità', caratteristiche che hanno permesso a Federico Frasson di concorrere per la candidatura come MD (Managing Director) dell'anno nella categoria Comunicazione & Leadership e per l'agenzia Fkdesign come Eccellenza dell’anno (nella medesima categoria).

“Per noi è una grande sorpresa essere stati individuati da una realtà autorevole come quella de Le Fonti – ha commentato Federico Frasson, titolare di Fkdesign – non è di certo facile immaginare che in questo periodo particolarmente complicato si possa anche ricevere un premio per il proprio lavoro. È un incentivo a continuare a lavorare bene e con professionalità nonostante non sia semplice. Oggi si lavora ‘a distanza’, molti incontri si svolgono online e non è proprio la stessa cosa. La presenza ti consente di percepire la volontà e i desideri dei clienti, ti consente di vivere il valore delle cose, così come gli affetti, l’online crea una certa ‘barriera’. È anche vero però che la comunicazione oggi è molto importante e deve riuscire a trasmettere ancor di più. Questo per dire che il cambiamento non è solo nell’ambito economico ma sta segnando molto il nostro settore e di conseguenza le strategie di comunicazione”.

Il premio verrà assegnato il prossimo 13 maggio tramite una cerimonia trasmessa in diretta streaming su Le Fonti TV, la prima televisione economico-finanziaria italiana. “Dal 2000 ad oggi – conclude Frasson - il percorso di Fkdesign è stato in crescita. Il settore in cui operiamo è in continuo cambiamento e questo ci permette di avere sempre nuovi stimoli ed è proprio questo il “bello” del nostro lavoro. Attendiamo ora l’esito del concorso, anche se è già un grande onore rientrare tra i finalisti sia come agenzia sia come managing director".