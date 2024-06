Premio Locanda Da Gerry, vincono tre Under 35 di Treviso e Verona

Con una cerimonia partecipata e molto applaudita si è conclusa l’edizione 2024 del Premio Locanda Da Gerry dedicato quest’anno a tre talenti Under 35 che si sono distinti nel campo dello sport, della recitazione e dell’ecologia.

Unanime il riconoscimento dell’alto valore sociale del premio promosso dal ristorante Locanda Da Gerry di Monfumo che quest’anno ha visto insigniti: Federico Marson (Treviso) classe 1991, due volte Campione italiano di calcio a 5 unificato con all’attivo una convocazione nella Nazionale calcio a 5 della Federazione italiana sport paralimpici. Nel 2018 ha rilevato la gestione di una caffetteria a Vazzola, “Due più uno” Italiana Caffè portando avanti questa attività con molta passione. Daniel Santantonio (Treviso) 24 anni, nato a Vittorio Veneto, apprezzato attore di teatro e cinema, nel 2023 ha interpretato la figura del protagonista da giovane nel film C’è anche domani ispirato alla vita di Ennio Doris, fondatore di Mediolanum. Ha partecipato nel 2022 alla serie Tv “Volevo fare la Rockstar” per Rai 2. Nel 2020 ha partecipato allo spot Together di Vodafone. Silvia Montanaro (Verona) classe 1989, veronese di Porto San Pancrazio, ha comprato un grande rustico sui Monti Lessini dove ha avviato il progetto Stato Brado, occupandosi nella sua azienda agricola di turismo rurale, allevamento di pecore Brogne, un’antica razza autoctona, e cani da pastore della Lessinia e del Lagorai, una razza locale di conduttori di bestiame. In rappresentanza della Lilt di Treviso era presente il dottor Christian Rizzetto, primario facente funzione della Chirurgia senologica-Breast Unit di Treviso e referente dell’associazione per la lotta contro i tumori a cui andrà il ricavato dell’evento per sostenere un contest fotografico di sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. I premiati under 35 hanno ricevuto un prezioso oggetto realizzato dall’artista asolano Giovanni Casellato. A concludere l’evento il saluto di Nicole Reato, Miss Sport Givova Veneto, al fianco del patron Gerry Menegon, con un sentito arrivederci al prossimo anno.