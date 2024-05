Associazione premio Mazzotti: il giornalista Angelo Squizzato è il nuovo presidente

L’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti ha un nuovo presidente: è Angelo Squizzato e succede Pier Francesco Ghetti, ecologo, idrobiologo e già rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Angelo Squizzato, 80 anni, laureato in Materie Letterarie all’Università di Padova, si è specializzato in lingua e letteratura russa. Negli anni 1969-70 ha frequentato l’Università di Leningrado (Unione Sovietica), ora San Pietroburgo. È stato docente di ruolo nella scuola media che ha lasciato per dedicarsi al giornalismo. Ha lavorato al Giornale di Vicenza, al Gazzettino e quindi in Rai, per quasi 30 anni, dove è stato caposervizio. Al suo attivo ha anche un’esperienza alla TV3 di Barcellona per conto della Rai: un telegiornale sperimentale in quattro lingue.

È stato per una ventina d’anni docente di Tecnica giornalistica all'Istituto Superiore di Opinione pubblica “Rezzara” di Vicenza. In pensione dal 2009, ha continuato a mettere a frutto le proprie capacità professionali come portavoce del Vescovo di Treviso Monsignor Andrea Mazzoccato, come responsabile comunicazione e servizio stampa della cooperativa sociale “Insieme si può” e come direttore responsabile del periodico del “Progetto Giovani” del Comune di Treviso.

Ha seguito per diversi anni il servizio stampa e comunicazione della Confartigianato di Treviso e dell’Api trevigiana (Associazione piccole e medie industrie). È stato direttore di Terra Trevisana e di Cassamarca e tra i promotori del mensile di attualità politica e sociale “Cronache Trevisane”. Per cinque anni ha condotto il programma “Agricultura veneta”, settimanale in onda su Rete Veneta da lui stesso ideato, e dal 2017 fino al 2020 è stato direttore di Telechiara. Ha curato diverse pubblicazioni di cultura locale e imprenditoriale. Revisore dei conti dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto per diversi mandati e per dodici anni Presidente dei Giornalisti cattolici del Veneto, è da 17 anni docente e vicedirettore della Scuola di giornalismo dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto “Dino Buzzati” e ha presieduto l’UNGP del Veneto, Unione Giornalisti Pensionati della Federazione nazionale della stampa, dal 2010 al 2019.

Per il neopresidente dell’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti Angelo Squizzato gli obiettivi prioritari sono il potenziamento del Premio, il consolidamento delle relazioni istituzionali e delle partnership, lo sviluppo e l’approfondimento del dibattito sui grandi temi di attualità legati alla montagna, all’ambiente e all’artigianato artistico, che sono i motivi ispiratori e il connotato del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti.