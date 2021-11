Premio Internazionale di Poesia “Danilo Masini”: tra le vincitrici anche una trevigiana

Idealmente si sposa al Milite Ignoto di cui è ricorso il Centenario. E’ “Lettere dall’Ignoto”, opera della poetessa montebellunese Loretta Menegon che proprio nel Centenario del viaggio del Milite Ignoto ottiene due riconoscimenti in prestigiosi premi letterari: tra i premiati al 13^ Premio Internazionale di Poesia “Danilo Masini”, organizzato dall’Accademia de’ Nobili di Firenze a Montevarchi, e menzione d’onore “avendo prodotto un’opera di sicuro rilievo artistico” all’11^ Premio Letterario Internazionale “Montefiore”, organizzato dall’associazione culturale Pegasus Cattolica.

“Lettere dall’ignoto” è un’opera poetica incentrata in un dialogo epistolare tra una madre, una madre che non ha nome a incarnare simbolicamente le tante madri che hanno perso il figlio in guerra, ed un soldato, ignoto, che vive la tragedia della guerra, di tutte le guerre, che esprime speranze, paure, sentimenti di una vita legata ad un filo che si spezza. E’ il dolore della madre quello che emerge nei versi, il dolore di tutte le madri che temono di non poter più rivedere il figlio, di non avere neppure una tomba su cui piangerlo. E’ il dolore del figlio-soldato, di tutti i figli soldato che comprendono la loro fragilità, che vivono il senso del distacco che si dipana riga dopo riga.

Scrive il figlio: “O madre come trema/ il nostro corpo/ perso nel dirupo dell’abisso/ è solo uno stelo d’erba/ che si frantuma,/ appassisce/ e ritorna alla terra./ O madre mia…”. E la madre: “Caro amato figlio,/ il mio sonno è incupito,/ rattrista anche il vento,/il dolore è misero/ e il pensiero torbido,/ pregno di infinito inganno…”. Versi la cui valenza è stata riconosciuta dalle giurie del 13^ Premio Internazionale di Poesia “Danilo Masini” e dell’11^ Premio Letterario Internazionale “Montefiore”.