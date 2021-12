Avevano aiutato una donna a raccogliere le foglie da terra: il Comune premia due 13enni

Emozione e senso civico: è questa la risposta al vandalismo che il sindaco ha voluto celebrare in Municipio riconoscendo il valore del gesto compiuto qualche settimana fa da due tredicenni montebellunesi, Filippo Dussin e Luigi Bordin. I due ragazzi si sono resi protagonisti di una bella azione quando, nel pomeriggio di domenica 31 ottobre, passeggiando in città, vedendo una signora - Eliana Poloni, presidente del Panathlon - in difficoltà nel raccogliere le foglie all’esterno della sua casa in via della Vittoria, si sono offerti di darle aiuto.

Sotto gli occhi increduli della donna, i due ragazzi hanno pulito per quasi un’ora, in uno slancio di disponibilità che, purtroppo, spesso risulta fuori dal comune. Lunedì pomeriggio i due ragazzi, accompagnati dai familiari, sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco, Adalberto Bordin, dal vicesindaco, Claudio Borgia, che già nei social aveva speso buone parole nei loro confronti, e dall’assessore all’Istruzione, Debora Varaschin.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “E’ un semplice riconoscimento ma dal grande valore perché vuole sottolineare come piccoli gesti spontanei come questi abbiano molto più potere rispetto alla mancanza di rispetto e agli atti di inciviltà che, purtroppo, anche nella nostra Città spesso si ripetono. Luigi e Filippo sono la dimostrazione che generalizzare è scorretto: esistono giovani per bene, educati e responsabili che, fortunatamente mettono al primo posto il rispetto. E’ un bel segnale, ed una bellissima lezione per tutti”. La cerimonia si è conclusa con una battuta di spirito: “Chissà che in futuro non possiate trovare un posto nel settore ecologia!”.