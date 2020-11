Premio Radicchio d'oro rinviato per il Covid: «Appuntamento al 2021»

Il Premio Radicchio d'oro 2020 non ci sarà: il patron Egidio Fior e Pietro Gallonetto hanno deciso di rinviare l'edizione di quest'anno al 2021 sperando che tra un anno l'emergenza Covid possa essere diventata più gestibile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" non si tratta quindi di un addio ma di un arrivederci per la 22esima edizione del premio dedicato a imprenditori e personaggi dello spettacolo. Organizzato in collaborazione con il consorzio Ristoranti del Radicchio, il premio veniva ospitato dal teatro Accademico di Castelfranco Veneto e dall'hotel Fior. L'anno scorso i vip premiati erano stati Enrico Vanzina, Katia Ricciarelli e Martina Stella. Il premio, impreziosito dalla presenza di Miss Italia, era nato nel 1999 come premio per la cultura, l'enogastronomia e lo sport. Negli anni è diventato una kermesse di importanza nazionale, capace di unire il mondo dello spettacolo con quello della cucina veneta nella tradizione del radicchio trevigiano. Fino all'ultimo gli organizzatori hanno sperato di poter confermare l'edizione di quest'anno ma, all'emergenza Covid si sono aggiunte le enormi perdite di Arturo Filippini, primo presidente del consorzio Ristoranti del radicchio e, proprio in questi giorni, del gelataio castellano Pietro Bernardi (Pedro Eis). Difficile trovare la voglia e l'entusiasmo di festeggiare in tempi così difficili.