Premio “Riflettore Donna” 2020-21: lo vincono Parma e Meneghetti

Lunedì 8 marzo, alle ore 12, verranno consegnate le Civiche Benemerenze “Riflettore Donna” 2020 e 2021 a Valentina Parma e Francesca Meneghetti. Il premio, conferito dal sindaco su proposta della Commissione comunale Pari Opportunità e della Consulta Femminile nella ricorrenza della Festa della Donna, viene riconosciuto alle personalità che si sono distinte per l’impegno quotidiano in campo professionale, artistico, sociale e familiare. Nel 2020 la Cerimonia di Consegna non si è potuta svolgere a causa del lockdown. Quest’anno, seppure con un evento in forma privata in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, ci saranno ben due insignite. Ad ospitare “Riflettore Donna” – in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Treviso - sarà la Sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi.

Valentina Parma è una giovane studentessa trevigiana che, dopo la laurea in Psicobiologia e Scienze Cognitive e il dottorato all’Università di Padova, ha ottenuto prestigiosi incarichi lavorativi all’estero, approfondendo le ricerche sul come segnali inconsapevoli (ad esempio gli odori) possono influenzare il comportamento umano utilizzando queste informazioni anche per favorire la diagnosi e il trattamento dell’autismo. Attualmente Valentina Parma è assistente alla Temple University di Filadelfia e presiede l’Associazione Internazionale per le donne nella scienza olfattiva che ha l’obiettivo di denunciare la disparità di genere e avviare percorsi di mentoring per le giovani ricercatrici che esplorano l’affascinante regno degli odori.

Francesca Meneghetti, dottore di ricerca in storia, ha insegnato all’Istituto Planck di Treviso dove si è occupata di storia e nuove tecnologie applicate alla didattica. E’ componente del Comitato Scientifico Istresco e ha realizzato numerose ricerche, convegni e pubblicazioni anche sulla valorizzazione della storia delle donne. La sua opera più conosciuta è “Di là del muro”, indagine sul campo di concentramento di Monigo. Recentemente, proprio davanti alla Caserma Cadorin, è stata collocata una placca memoriale. A Francesca Meneghetti è stato riconosciuto l’enorme contributo alla divulgazione della storia della città di Treviso, anche in un’ottica di genere.