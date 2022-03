Otto Marzo, Cinzia Mion riceve il premio "Riflettore donna 2022"

Martedì mattina, nella sala degli affreschi di Palazzo Rinaldi a Treviso, è stato consegnato il Premio "Riflettore Donna 2022" a Cinzia Mion.

Le motivazioni

La benemerenza, conferita dal sindaco su proposta della Commissione comunale pari opportunità e della consulta femminile nella ricorrenza della festa della donna, è stata assegnata alla psicologa e formatrice, figura molto conosciuta nel mondo della scuola, della scienza e della cultura "per aver dedicato la sua vita, con profonda passione e grande dedizione, al mondo della scuola, come docente e come dirigente, aderendo con spirito innovativo alle nuove metodologie di insegnamento e promuovendo iniziative che mettono al centro il diritto all'apprendimento e il benessere dell'infanzia. Per la preziosa attività di psicologa e il suo approccio globale in ambito socio-educativo che le hanno permesso di diventare una stimata professionista in psicomotricità relazionale favorendo e sostenendo lo sviluppo completo e armonioso del bambino. Per il significativo contributo alla nascita dell'associazione nazionale dirigenti scolastici, per la vitale presenza in diverse associazioni professionali, locali e nazionali, quale esperta formatrice in convegni di studio sulle tematiche psicopedagogiche. Per l'autorevole collaborazione con importanti associazioni del mondo del volontariato a sostegno della cultura di genere. Per essere stata ed essere attiva testimone del ruolo determinante delle donne nella nostra comunità". Durante la cerimonia sono intervenuti, oltre al sindaco Mario Conte, all’assessore alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo e alle presidenti della commissione Pari opportunità e della consulta femminile Valeria Zagolin e Monica Baldessin, Paola Basei, ex alunna di Cinzia Mion, Giancarlo Cavinato, già segretario Nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa e Rita Giannetti, Presidente di Telefono Rosa.