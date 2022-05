Premio Urbanistica 2022: vince il Comune di Treviso

Il Comune di Treviso, con oltre 630 preferenze, si è aggiudicato il Premio Urbanistica 2022 grazie al progetto "Treviso, San Liberale: parco abitato" nella categoria “Nuove modalità dell'abitare e del produrre”, prestigioso concorso indetto dalla rivista scientifica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l’evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall’INU e da Urbit.

Il riconoscimento rappresenta un prestigioso traguardo per Treviso, che ha concorso con la proposta progettuale di rigenerazione urbanistica e sociale del quartiere di San Liberale. Il progetto, in collaborazione con lo Studio Archpiùdue di Padova, Ater, Cerv, Ats, Israa, Cooperativa Sociale La Esse e la Polisportiva Indomita 21, prevede lo sviluppo dell’offerta abitativa senza consumo di suolo e con la riduzione delle emissioni ambientali, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'ecosostenibilità, l'incremento delle aree verdi e la riduzione di aree pavimentate in favore di una maggior permeabilità dei suoli. Obiettivi che saranno raggiunti a mezzo di azioni sia sull’edilizia residenziale pubblica esistente, sia sull’edilizia abitativa innovativa Social Housing, con il fine di innescare il processo di riuso e la mixitè sociale. La premiazione si terrà nell’ambito della 19esima edizione di Urbanpromo, “Progetti per il Paese”, che si svolgerà a Torino nel mese di ottobre.