Premio Valori d’Impresa: ecco il nuovo riconoscimento di Assindustria

Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso, presenta la prima edizione di un nuovo Premio letterario: il Premio Valori d’Impresa, nato dalla volontà di valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra industria e cultura, esaltando le migliori narrazioni d’impresa e del lavoro. Storie e nuove forme di narrazione: saranno questi i protagonisti di “Valori d’Impresa”, un riconoscimento che vuole premiare autori e imprese che avranno saputo fare dell’innovazione la miglior leva di sviluppo dei loro racconti. E ancora, un premio che mira alla valorizzazione dei giovani talenti: grazie alla collaborazione con le università del Veneto, infatti, verranno selezionate anche tesi di laurea o dottorato sul tema della cultura d’impresa e premiati i loro autori, confermando ancora una volta l’attenzione dell’Associazione nei confronti di una delle categorie più importanti del nostro Paese, i giovani.

Il Premio - che ha cadenza annuale e che è realizzato per l’edizione 2021 con la collaborazione e il patrocinio di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia - è organizzato in tre sezioni, dedicate rispettivamente a opere letterarie, progetti di comunicazione d’impresa e tesi di laurea: Storie e racconti d’impresa e del lavoro: rivolta ad autori e case editrici a livello nazionale e dedicata ai libri (con codice ISBN) che raccontino storie di imprese e di imprenditori, non solo locali ma anche di rilievo nazionale. Visioni d’impresa: rivolta alle aziende del territorio Veneto, dedicata alla comunicazione d’impresa (pubblicazioni, libri aziendali, leaflet, bochure, film e cortometraggi aziendali, documentari, video istituzionali, ecc.) con particolare riferimento all’innovazione della proposta editoriale e/o multimediale. Studi d’impresa: rivolta agli studenti delle università venete, dedicata a innovative tesi di laurea o di dottorato con focus specifico sulla storia d’impresa o sull’organizzazione aziendale.

Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso di poter annunciare l’istituzione del Premio Valori d’Impresa, un progetto a cui tengo molto che mette al centro la promozione della cultura e l’impresa. Come imprenditori abbiamo un ruolo sociale importante, che incide sullo sviluppo del nostro territorio; con l’avvio di questo nuovo premio dedicato proprio alla cultura d’impresa, vogliamo sempre di più valorizzare le aziende e le loro storie, con l’augurio di poter accendere una nuova luce tra le pieghe delle loro narrazioni. E con la certezza che, quello che troveremo, sarà valore e patrimonio, del nostro territorio e di tutto il Paese. Ancora una volta decidiamo di guardare con ottimismo al futuro lanciando un nuovo progetto che speriamo possa concludersi con un appuntamento speciale, quello della serata finale, con la speranza che possa essere uno dei primi appuntamenti pubblici che potremo vivere con serenità e sincero entusiasmo, dopo questi lunghi mesi in cui la pandemia ci ha obbligati alla distanza".

La nascita del Premio fa parte del progetto più ampio legato a Palazzo Giacomelli che, dal 2019, si è arricchito di un nuovo spazio attrezzato, la Biblioteca d’Impresa di Assindustria Venetocentro: un primo nucleo di quello che sta diventando nel tempo un vero e proprio centro ‘attivo’ di raccolta e consultazione del patrimonio editoriale dedicato alle imprese del territorio, disponibile in rete e aperto alla fruizione del pubblico.

Con la pubblicazione del bando in questi giorni, il Premio ha ufficialmente preso avvio. Le prossime tappe vedranno la selezione delle opere candidate da parte di un’autorevole giuria, presieduta da Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro e composta da: Denise Archiutti, Delegata alla Cultura d’Impresa di Assindustria Venetocentro, Mario Calabresi, Giornalista e scrittore, ora Direttore del progetto editoriale “Altre Storie” e co-fondatore della podcast company Chora, Tiziano Cenedese, Presidente CentroMarca Banca, Monica D’Ascenzo, Giornalista del Sole 24 Ore e Direttrice di Alley Oop, Alessandro Garofalo, Esperto di Innovazione, Maria Cristina Piovesana, Vicepresidente Confindustria con delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura, Giovanni Viafora, Giornalista, Caporedattore del Corriere della Sera.

Segretario del Premio è Auro Palomba, Fondatore e Presidente di Community Group. La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso della serata finale del Premio che si svolgerà a novembre in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa.