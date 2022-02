Fotografo trevigiano vince il Wildlife People's Choice Award

«Sono emozionato e felice che la mia fotografia "Lake of ice", scattata in Alpago, sia stata selezionata dal Natural History Museum di Londra per il “Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award”. Considerato il livello della competizione ed il numero di fotografie partecipanti stento ancora a crederci».

Cristiano Vendramin, fotografo 39enne di Vittorio Veneto, commentava con queste parole a inizio dicembre, la scoperta di essere tra i partecipanti del prestigioso premio fotografico internazionale. Mercoledì 9 febbraio il suo sogno è diventato realtà perché lo scatto con cui era stato selezionato ha vinto il primo premio grazie alle centinaia di voti online ricevuti. La fotografia vincitrice ritrae un particolare del lago di Santa Croce ed è dedicata all’amico Bruno De Lorenzo, fotografo venuto a mancare nel 2018. Insieme ad altre 24 immagini finaliste, la foto di Vendramin ha sbaragliato la concorrenza regalando al fotografo trevigiano un importantissimo riconoscimento internazionale. "Lake of ice" era l'unico scatto finalista che ritraeva un paesaggio, tutti gli altri finalisti avevano scattato foto di animali. Nonostante la fotografia sia una passione più che un lavoro, Vendramin ha avuto la meglio su diversi fotografi professionisti. Un premio che rende giustizia e fa conoscere anche oltremanica le meraviglie naturali dell'Alpago.