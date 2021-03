Covid, Zaia: «Dal 1º aprile la piattaforma per prenotare le vaccinazioni»

«Il virus in Veneto c'è: nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 49 nuovi ricoveri. Ci vuole prudenza e massima attenzione. Ieri ci sono state le vaccinazioni ad accesso diretto in tutta la provincia di Treviso: su 3426 persone nate nel '36 è stato vaccinato il 79,5% degli aventi diritto. L'esperimento funziona, è applicabile a vari target d'età e verrà ripetuto per le classi dal 1931 al 1937 il 2 aprile al palazzetto dello sport di Roana, in provincia di Vicenza». Luca Zaia inizia con queste parole, lunedì 29 marzo, il punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. Alle ore 17 l'incontro tra i Governatori delle regioni e il premier Draghi. «Parleremo del nuovo Dpcm e della possibilità delle regioni di acquistare vaccini in autonomia come ha fatto la Campania» ha detto Zaia.

La piattaforma di prenotazione

Il Governatore però ha spiegato che: «se domani non arriveranno nuovi vaccini, non riusciremo più a vaccinare perché non abbiamo più dosi. La buona notizia è che il lotto di Biella è stato sbloccato e quindi 22mila dosi AstraZeneca (su 23mila) sono tornate a disposizione. Con le dosi che abbiamo in magazzino non riusciamo più a vaccinare nessuno oltre mercoledì. Mantenendo il ritmo di 31mila vaccinazioni al giorno, in 136 giorni potremmo finire tutte le vaccinazioni, puntiamo quindi a vaccinare gli uomini Over 65 e le donne Over 75 entro l'estate. Ci sono molte modalità di prenotazione ma, da oggi, faremo un upgrade e presentiamo una piattaforma unica regionale in cui non servirà nemmeno scrivere il proprio nome e cognome per prenotare il proprio turno di vaccinazione. Il sistema entrerà a regime da giovedì 1º aprile. Tutte le homepage delle Ulss avranno il tasto del link con il tasto: "Prenotazioni vaccini Covid". Ai cittadini chiediamo un po' di pazienza: il problema è che non possiamo fissare appuntamenti se non arriveranno con certezza i vari contingenti di vaccini.

La piattaforma si può raggiungere dalla homepage di ogni sito Ulss

I cittadini dovranno inserire il proprio codice fiscale

Chi non rientra nelle categorie attive non potrà prenotarsi (solo Over 80 e "fragili" per ora)

Bisognerà poi scegliere: sede, giorno e fascia oraria di vaccinazione

Alla fine ci sarà la fase di conferma

I cittadini dovranno indicare il loro numero di telefono e l'indirizzo mail

A questo punto il sistema fornirà numero di prenotazione e promemoria

Chi non ha internet potrà contattare i call center telefonici

Da giovedì 1º aprile si potrà prenotare il vaccino in tutte le farmacie

Con la piattaforma non si potranno scegliere i vaccini

«E' un sistema flessibile che potrà essere utilizzato anche da farmacie, comuni e associazioni di volontariato interessati a prenotare i vaccini. Per prenotare ci vuole meno di un minuto. E' uno dei sistemi di prenotazione più veloci al mondo» ha concluso il Governatore. L'assessore Lanzarin ha chiuso l'accordo sulle prenotazioni dei vaccini in farmacia: «I farmacisti aiuteranno gli anziani anche nella compilazione dell'anamnesi e della documentazione da presentare al momento della vaccinazione. La Regione pagherà 2.90 euro per ogni singola prenotazione effettuata nelle farmacie "generali" e 3.10 euro per le farmacie a "basso reddito" nei paesi più piccoli o in aree disagiate».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 728 i nuovi positivi su 12.419 tamponi fatti per un'incidenza del 5,86%. 39.644 persone attualmente positive in isolamento, metà delle quali sono asintomatiche. I ricoverati totali sono 2.176 (+59 rispetto a ieri) di cui 295 pazienti Covid nelle terapie intensive (+10 ricoveri rispetto a domenica). 286 i pazienti non Covid in terapia intensiva. 10 i decessi nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta