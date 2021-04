Vaccini, Ulss 2: «Partite le prenotazioni sul portale della Regione»

Venerdì 2 aprile sono arrivate le nuove forniture vaccinali per la provincia di Treviso. L'Ulss 2 ha potuto attivare da oggi le prenotazioni sul portale regionale fino a lunedì 5 aprile. Già dal lunedì di Pasquetta saranno quindi operativi i centri vaccinali di:

Villorba (Bocciodromo di Via Nobel, 3 in zona industriale)

Ponte di Piave (Palasport "Sara Anzanello" in Via De Gasperi)

Godega di Sant'Urbano (Campo Fiera in Via Art. Alpino Guido Da Re)

Riese Pio X (Centro culturale "Casa Riese" in Via Don Gnocchi, 5)

Vidor (Centro polifunzionale in Via Palladio, 2)

Casale sul Sile (Centro "San Martino" in Via Chiesa 10 a Lughignano)

Treviso (Ospedale Ca’ Foncello presso Sala convegni)

L’accesso ai centri vaccinali sarà subordinato alla prenotazione, da effettuare sul portale regionale, riservata in questa fase solo agli Over 70 e alle persone maggiormente vulnerabili.

Vax day per gli 86enni

Domani, sabato 3 aprile, è in programma, invece, il secondo vax day ad accesso libero per la classe 1935. Sarà articolato in cinque sedi vaccinali, una delle quali, il park Melodi di Castelfranco, operativa in modalità drive in. Le altre sedi sono: Oderzo, Villorba, Godega e Vidor. Gli 86enni potranno accedere ai Centri di riferimento del proprio Comune, con orario predefinito in base al proprio mese di nascita. Si ricorda che, per carenza di vaccini, saranno vaccinati solo i nati nel 1935, non più gli eventuali accompagnatori over 65. In occasione della vaccinazione vanno portati con sé la tessera sanitaria magnetica, il modulo di anamnesi compilato e, se possibile, il modulo del consenso (entrambi scaricabili dal sito dell’Ulss 2).