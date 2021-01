Riapertura Cup e ripresa delle visite: il piano dell'Ulss 2

Riprendono visite e prestazioni ospedaliere extra Covid negli ospedali della provincia di Treviso. Da lunedì 1º febbraio i centralini Cup saranno di nuovo attivi per ricevere nuoveprenotazioni, sospese dallo scorso 7 novembre.

L'Ulss 2 è al lavoro per implementare il personale del centro prenotazioni e, soprattutto, la tenuta delle linee telefoniche. Il consiglio per i cittadini resta quello di non concentrare tutte le telefonate tra le 9 e le 11 del mattino ma di provare a chiamare anche negli altri orari di apertura del centro prenotazioni. Chi ha avuto una visita annullata causa sospensione delle prestazioni per Covid e chi era in attesa di richiamata dall’Ulss non dovrà assolutamente richiamare il Cup. Solo queste due categorie saranno richiamate con gradualità dal personale Ulss. Dovranno invece fissare una prenotazione via telefono tutti coloro che hanno nuova impegnativa fatta dopo la ripresa delle attività, quindi da lunedì in avanti.