Superate le mille presenze in una settimana alla mostra “AndràTuttoBene”

Hanno superato il migliaio in soli sette giorni i visitatori della mostra “Andràtuttobene”, promossa dalla Regione Veneto e realizzata dal Teatro Stabile del Veneto con il sostegno di Intesa Sanpaolo, che raccoglie i disegni, le lettere e i messaggi dei bambini realizzati durante il lockdown. Sono andate “sold out” anche le prenotazioni delle visite da parte delle scuole primarie fino al 1 maggio, data di chiusura della mostra. L’esposizione coinvolge tutte le Città capoluogo di Provincia del Veneto e Vo’ (primo comune ad entrare in lockdown) con oltre mille disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e un video suddivisi in tre fasce: “Prescolare”, “Scolare” e “Young” oltre a numerose immagini del personale sanitario che ha operato durante l’emergenza.

«Siamo felici che la mostra stia avendo successo, anche perché rappresenta le emozioni di tutti noi», le parole del sindaco Mario Conte. «Ringrazio il presidente della Regione Luca Zaia per aver creduto in questo progetto che vede protagonisti i bambini e le loro emozioni. L’emergenza Covid ha sconvolto le nostre comunità ma grazie ai più piccoli siamo riusciti a vedere sempre la luce e le numerose presenze delle famiglie testimoniano l’apprezzamento verso i contenuti creati dai bambini: anche oggi, infatti, possiamo ritrovare messaggi di speranza, colori e voglia di guardare avanti con ottimismo». La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1 maggio dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’esposizione sarà accessibile al pubblico anche nel pomeriggio di Pasquetta.