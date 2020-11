Fare il Presepe ai tempi del Covid: il tutorial di Canal è tutto da ridere

Natale si avvicina e, nonostante l'emergenza Covid, tra poche settimane nelle case dei trevigiani torneranno alberi, addobbi e tradizioni. Per realizzare il Presepe perfetto in tempi di pandemia, l'influencer trevigiano Nicola Canal ha realizzato un nuovo video-tutorial in cui spiega le regole da seguire per realizzare una Natività in pieno rispetto delle norme anti-virus.

«Prima di tutto bisogna misurare la temperatura a tutte le statuine del Presepe, una volta disposte vanno distanziate tra loro, facendogli indossare la mascherina. Dentro la grotta non sarà necessario visto che Giuseppe, Maria e Gesù sono conviventi. Secondo i codici Ateco pastori, artigiani, pescatori e fornai sono a norma ma la musica dal vivo sarà vietata. Arriveranno aiuti, se Dio vuole - commenta sarcastico Canal - Le visite a Gesù Bambino si potranno fare solo su prenotazione. Ovviamente il Presepe sarà zona rossa. I Re Magi prima di arrivare dovranno fare la Quarantena nel Covid Hotel». Immancabile infine la statuina di uno strano personaggio con il cartello "Dio non esiste": è il negazionista del Presepe. «Quest'anno non può mancare» conclude Canal.