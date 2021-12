Vittorio Veneto, in municipio un presepe realizzato da Leandro Boz

Leandro Boz, artista friulano originario di Barcis, rivive nel municipio di Vittorio Veneto grazie a uno speciale presepe donato al Comune per le festività natalizie. Maestro intagliatore del legno, Boz è scomparso nel 2014 ed è ricordato per le sue "Madonne col Bambino" intagliate da ciocchi e ceppi, grazie al lavoro dello scalpello che, colpo dopo colpo, disvelava le figure intrappolate nella materia.

Personaggio caratteristico fra i più noti in Valcellina, la maestria di questo artigiano potrà essere ammirata nell’atrio del municipio di Vittorio Veneto dove, per tutta la durata delle feste natalizie. Si tratta di una composizione in legno di figure di grandi dimensioni, realizzata proprio da Boz, che riproducono i caratteristici personaggi della Natività. L'opera è stata messa a disposizione da un cittadino che desidera rimanere anonimo.