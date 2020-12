Cessalto, il presepe vivente inclusivo è online: figuranti con la mascherina

Anche il Presepe Vivente Inclusivo di Cessalto, ideato e partecipato pure da persone disabili e giunto quest’anno alla sua terza edizione, ha dovuto fare i conti con l’epidemia Covid ma le varie associazioni che vi danno vita, ossia la Compagnia Teatrale San Michele, il Comitato Melograno, il Circolo Culturale Noi San Michele Arcangelo ed il Gruppo Giovani dell’Oratorio di Cessalto coordinati dal caparbio Don Mauro Gazzelli non hanno voluto rinunciarvi ed essendo impossibile farlo in presenza lo hanno realizzato in modalità on-line. Da domenica scorsa è infatti possibile prenderne visione dal canale YouTube utilizzato da Don Mauro per trasmettere le Sante Messe e mantenersi in contatto con i suoi fedeli attraverso dei brevi videomessaggi.

Il video è introdotto dalle parole dei bimbi che ricordano quanto sia importante tenere viva questa antica usanza ricostruendo il presepe nelle nostre case in quanto simbolo non solo religioso ma anche storico e culturale poiché custode di una tradizione millenaria che ci riporta ai valori sui quali dovrebbe fondarsi la civile convivenza dei popoli. Nello stesso tempo le parole conclusive di Don Mauro riportano al mistero della vita e ricordano come l’umanità abbia bisogno tanto di una guida scientifica quanto di una guida spirituale per superare il periodo difficilissimo che stiamo vivendo. La stridente differenza fra i figuranti dell’edizione 2019 e quelli con la mascherina del 2020 sta a ricordarci come questo sarà un Natale diverso, da vivere nell’intimità della propria famiglia, riscoprendo la gioia dello stare insieme con gli affetti più vicini, magari proprio emozionandosi nel vedere le magiche atmosfere evocate da questo video frutto dell’abilità e del lavoro di figuranti e volontari, che pur fra mille difficoltà ma sempre e comunque nel rispetto delle regole, hanno voluto ricordare e ricordarci la gioia della Natività.