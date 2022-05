Senato, la presidente Casellati in visita istituzionale a Treviso

Giovedì 19 maggio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà a Treviso per una visita istituzionale. L'arrivo in città è previsto nel primo pomeriggio: primo appuntamento in agenda la visita negli stabilimenti produttivi della De' Longhi, tra le principali realtà globali nella produzione di elettrodomestici. Seguirà, verso le 16.45, il saluto delle autorità territoriali e dei rappresentanti delle categorie produttive nel Salone di Palazzo dei Trecento. La visita si concluderà con un breve tour della città.