Lions Club di Castelfranco Veneto: la nuova presidente è Francesca Genovese

Domenica 27 giugno Villa Corner a Cavasagra ha ospitato il passaggio di testimone della presidenza del Lions Club di Castelfranco Veneto: la neo-presidente eletta è Francesca Genovese, già presidente due anni fa, la quale è subentrata a Domenico Battiloro per questo nuovo anno lionistico 2021-2022. Domenico Battiloro ha tratto le somme di un anno molto particolare: «Mai come in questo 2020-2021 la solidarietà e il reciproco supporto sono stati fondamentali. Siamo riusciti a raggiungere obiettivi notevoli che hanno fatto la differenza per molte persone bisognose. Per me è stato un grande piacere essere stato Presidente di un’associazione così ricca di entusiasmo ed energia, dove siamo riusciti a superare le difficoltà operative dovute alle restrizioni covid-19 e realizzare con successo i progetti che avevamo in programma.”

Il nuovo direttivo

Nel nuovo consiglio direttivo Francesca Genovese sarà coadiuvata dai vice Francesco Favotto e Stefano Benzi e dal past president Domenico Battiloro (ora referente Lcif di Club). Quindi Daniel Pagnan (tesoriere), Simone Guglielmin (segretario), Vittorio Fornasieri (cerimoniere), Paola Confortin (censore), Roberto Simeoni (comitato soci), Nicola Milani (comitato service), Paolo Pietrobon (comitato marketing e comunicazione), Alessandro Cinel (Leo Advisor), Renato Pietrobon, Simonetta Benetollo e Mariella Vecchiato.