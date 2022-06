Prima edizione di "Martedì castellani": in centro città arrivano quattro serate a tema

Debutta a Castelfranco Veneto la prima edizione dei “martedì castellani”, una rassegna di quattro serate a tema promossa dalla Pro Loco in sinergia con l'assessorato alle attività produttive coordinato dalla vicesindaco, Marica Galante, in sinergia con la Pro Loco Castelfranco Veneto, l’Associazione Dentro/Centro ed il Centro Commerciale i Giardini del sole presentano i Martedì castellani 2022. Per tutti i martedì del mese di luglio la città sarà animata con serate a tema diverso che spazieranno dalla lettura, alla danza, alla musica. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Casa Museo Giorgione e Castelfranco legge, vi sarà una speciale apertura serale del Museo con la possibilità di visitare la mostra DAR VOCE AL FREGIO Racconto in tre atti.

Commenta la vicesindaco e assessore alle attività produttive, Marica Galante: “Dopo due estati caratterizzate da restrizioni legate al contenimento della pandemia, per questo 2022 abbiamo voluto mettere in campo una iniziativa nuova, diversa e originale che vede l’assessorato alle attività produttive in prima linea assieme alla Pro Loco sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. La prima edizione parte in maniera sperimentale ed ha il pregio di portare in città un nutrito calendario di iniziative in vari luoghi di Castelfranco Veneto grazie alla sinergia e alla collaborazione con molte attività – associative e private – del territorio e al Museo e alla Biblioteca così da soddisfare i gusti e le aspettative di target differenziati.

Il connubio appuntamenti e operatori commerciali è una ricetta che ci auguriamo funzionerà, confermando i vari luoghi cittadini spazi da vivere, gustare e dove trascorrere qualche ora di meritata spensieratezza”. Il ruolo del Comune non sarà solo quello di promotore ma anche di sostenitore in quanto è prevista l’erogazione di un contributo a rendicontazione per le iniziative. La rassegna è sostenuta anche dal Consorzio Pro Loco della Castellana, Ascom, Confartigianato e CNA di Castelfranco Veneto. Media partner sarà Bella & Monella.

“Sono molto soddisfatta di questa rete di sinergie che siamo riusciti a costruire - afferma la Presidente della Pro Loco, Barbara Grassi -; Castelfranco deve ripartire dopo due anni di chiusure forzate. Abbiamo appena concluso la Castelfranco in rosa ed ora, a meno di una settimana, siamo qui ad inaugurare un nuovo evento impegnativo ricco di appuntamenti diversi che potranno accontentare tutti i gusti. Ma ne vale la pena per Castelfranco!

IL PROGRAMMA

5 LUGLIO - Castelfranco legge

La prima serata è dedicata all’incontro con gli autori ed è anticipata da un evento pomeridiano dalle 17.00 alle 19.00 per i più piccoli presso il Centro commerciale i Giardini del Sole. Dalle 20.30 nelle piazze del centro di Castelfranco Veneto saranno animate da Massaro Libreria, Libreria Mondadori di Torre di libri, Libreria Ubik Srl e Panda edizioni. In questa occasione ci saranno anche le aperture serali della Biblioteca Comunale con servizi attivi e del Museo Casa Giorgione con la possibilità di visitare la mostra DAR VOCE AL FREGIO Racconto in tre atti

12 LUGLIO - Castelfranco balla

La seconda serata sarà decisamente più dinamica, grazie alle coreografie delle nostre scuole di ballo della castellana, che si esibiranno con balli di diverso genere e coreografie. Nel pomeriggio il Centro commerciale i Giardini del sole ospiterà Anteprime degli spettacoli serali con DansAtelier Centro Formazione Danza ASD, Full Time – Gymday mentre dalle 21.00 nelle piazzette del centro tango, salsa, liscio, zumba, hip hop e altre specialità coinvolgeranno passanti ed appassionati. Apertura serale del Museo Casa Giorgione con la mostra DAR VOCE AL FREGIO Racconto in tre atti

19 LUGLIO - Castelfranco suona

Una serata “contagiosa” per l’atmosfera di festa proposta dai locali del centro con musica e animazione dei migliori DJ locali, con concerti di band e cantanti moderni. Apertura serale del Museo Casa Giorgione con la mostra DAR VOCE AL FREGIO Racconto in tre atti

26 LUGLIO - Castelfranco in musica

Doppio evento per l’ultimo martedì castellano: la Scuola musicale Fondazione Morello di Castelfranco Veneto intratterrà nel pomeriggio il pubblico del Centro Commerciale con i suoi giovani allievi, che proseguiranno le loro performance la sera in centro città. Sul sagrato del Duomo un concerto lirico con arie classi e non solo di professionisti affermati ed in erba concluderà il cartellone 2022 dei Martedì castellani di luglio. Apertura serale del Museo Casa Giorgione con la mostra DAR VOCE AL FREGIO Racconto in tre atti