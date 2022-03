Colli veneti, la prima giornata regionale sarà domenica 27 marzo

Martedì 8 marzo a Palazzo Ferro-Fini, sede del consiglio regionale veneto, è stata presentata la prima Giornata regionale dei colli veneti in programma domenica 27 marzo 2022. Sempre questa mattina è stato annunciato anche il vincitore del contest “Call for Logo: un biglietto da visita per i Colli Veneti” per l’ideazione del logo che identificherà tutte le iniziative collegate alla Giornata. Hanno partecipato alla presentazione l’assessore regionale alla Cultura e ai Parchi Cristiano Corazzari, il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il consigliere regionale primo firmatario della l.r. 25/2021 che istituisce la Giornata Regionale per i Colli Veneti, Marco Zecchinato e il presidente Unpli Veneto (Unione Nazionale Pro Loco comitato del Veneto) Giovanni Follador. I colli veneti sono: Colli Euganei, Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Montello, Colli Asolani, Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle, Colline dell’est veronese, Colli Berici, Colline delle Prealpi Vicentine, Colline della Pedemontana vicentina. Tra le linee di intervento avviate dalla giunta regionale, in collaborazione con Unpli Veneto, c’è stata una call per la realizzazione di un logo capace di rappresentare i colli nella loro ricchezza ed eterogeneità, con il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico.

La cerimonia ufficiale della Giornata regionale dei Colli Veneti del 27 marzo si terrà al Castello di Conegliano alle 11 e sarà trasmessa in diretta Facebook sui canali Unpli Veneto Pro Loco. Verranno premiati i vincitori del contest fotografico Colli Veneti in un Click e il vincitore della Call for logo Un biglietto da Visita per i Colli Veneti. A seguire è in programma un percorso di degustazione dei prodotti tipici: nei giardini dei Castello saranno allestiti stand di degustazione con i prodotti tipici delle aree collinari. Il programma delle iniziative è disponibile al sito unpliveneto.it

I commenti

«Per prima cosa desidero ringraziare Unpli Veneto, che in questa specifica occasione rappresenta e mette in rete le colline del Veneto che spaziano tra le province di Treviso, Padova, Verona, Vicenza, per la preziosa collaborazione - è intervenuto l’assessore Corazzari - Il 27 marzo sarà una giornata ricca di eventi diffusi su tutto il territorio dei colli, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio collinare veneto».

È stato coinvolto, attraverso Unpli Veneto, il team di Zooppa, piattaforma online nata con l’obiettivo di mettere in comunicazione i creativi e le aziende costruendo un’enorme community e una struttura che si occupa di realizzare contenuti per la comunicazione digitale. «La call creativa ha avuto un andamento estremamente positivo e ha raggiunto risultati eccellenti - prosegue Corazzari - Sono state raccolte un totale di 741 proposte grafiche di logo, realizzate da 615 creativi provenienti da tutta Italia, con una forte partecipazione dal Veneto (170 partecipanti sul totale). La commissione tecnica di Unpli ha selezionato una prima short list di 63 progetti e a seguire i finalisti e il vincitore. Ha vinto l’agenzia Wachipi & Matteo Fuccelli: Fuccelli il grafico autore del progetto».



I colli sono rappresentati dalle linee che si intrecciano sinuose: dalla loro composizione nasce la sagoma del leone alato. Le linee centrali che si intersecano e vanno rispettivamente in direzioni opposte richiamano un libro aperto. La coda che arrotolata forma infine la C dei colli e l’intersezione tra ali e corpo indica la V di veneti. «Essere stati incaricati di promuovere i colli della regione Veneto – interviene il presidente Follador- è per noi un onore, è una grande responsabilità, così abbiamo attivato le oltre 500 Pro Loco e il risultato sarà un evento diffuso che, ad oggi, conta più di 100 appuntamenti, ma è un numero destinato a crescere giorno dopo giorno. Si tratta di un’azione capillare che coinvolgerà tutti gli operatori economici della categoria turistica. Inoltre verrà premiato anche il vincitore del contest fotografico attivato proprio per la promozione del patrimonio collinare che ha ricevuto più di 2000 fotografie, sarà una vera e propria festa che darà risalto all’identità delle nostre colline».