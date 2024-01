Ulss 2: in pensione i primari Burelli, Cadamuro Morgante, Callegari e Paccagnella

Quattro primari dell'Ulss 2 sono andati in pensione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: si tratta di Paolo Burelli, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica – Breast Unit, Marco Cadamuro Morgante, direttore dell’ospedale di Montebelluna, Paolo Callegari, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale di Oderzo e di Agostino Paccagnella, direttore della Diabetologia e Malattie endocrine dell’Ulss 2.

Paolo Burelli

Direttore del Dipartimento funzionale di Oncologia dal 2020, il dr Burelli ha diretto dal 2015 l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica – Breast Unit dell’Ulss 2, struttura che si colloca tra i primi centri in Italia (dati Pne Agenas) per quanto riguarda il trattamento delle donne con tumore al seno, individuando il percorso diagnostico-terapeutico più efficace per ognuna di loro, garantendo una presa in carico a 360°. Le donne della Marca, e non solo, hanno potuto contare sulla sua professionalità ma ancor di più sulla sua umanità. Numerosi i riconoscimenti ottenuti dal dr Burelli e dal suo staff come la recente conferma tra i nove centri di riferimento nazionale per il corso di chirurgia senologica, promosso dall’Associazione chirurghi ospedalieri Italiani (Acoi).

Marco Cadamuro Morgante

Da giugno 2016 è stato chiamato a ricoprire la posizione di direttore sanitario nell’Ulss 2, incarico che si è concluso nel settembre 2019, quando il dr Morgante ha preso il comando della Direzione medica dell’ospedale di Montebelluna. Conoscitore della sanità trevigiana, avendo lavorato sia in distretto che in ospedale, sia all’allora Ulss di Treviso che a quella di Asolo, passando anche per l’Oras, ha potuto portare il suo bagaglio di esperienze in ogni situazione lavorativa, con un approccio multidisciplinare.

Paolo Callegari

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’ospedale di Oderzo dal 2014, ha introdotto nel territorio opitergino la sua lunga esperienza e capacità. Negli ultimi anni, infatti, grazie al suo operato, è stata particolarmente sviluppata la chirurgia volta al trattamento della patologia tiroidea e paratiroidea divenendo punto di riferimento per l’intera Ulss. La direzione del reparto da parte del dr Callegari ha consentito la partecipazione attiva ai percorsi istituzionali multidisciplinari di diagnosi e terapia (Pdta) della patologia tiroidea e del colon retto con una discussione dei casi clinici secondo un'ottica multidisciplinare.

Agostino Paccagnella

Il dottor Paccagnella ha svolto tutta la sua carriera professionale all’ospedale di Treviso, iniziando nel marzo del 1985. Dal 2014 ha diretto la Diabetologia - malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione introducendo anche nuove modalità operative come il monitoraggio da remoto, con la trasmissione dei dati per via telematica e i colloqui a distanza, metodologia rafforzata durante la pandemia. Molto stimato dai colleghi per la sua umanità oltre che professionalità, in questi ultimi anni si è dedicato all’armonizzazione dell’operato dei centri anti diabetici presenti nei vari distretti della Ulss 2 mettendoli in rete tra loro, organizzando anche momenti di formazione innovativi per creare legami di gruppo tra i vari operatori. L’ambito della nutrizione clinica, con il dr Paccagnella, ha goduto di attenzione particolare vista l'importanza che per lui assume la diagnosi precoce e condivisa di uno stato di malnutrizione, lo stabilire il momento più giusto per iniziare una terapia e l’individuazione di fabbisogni specifici in base alla storia clinica del malato.

Il saluto

«Ai quattro validi e storici professionisti della sanità trevigiana va il mio più sentito ringraziamento per quanto hanno fatto per l’Ulss 2 e per tutti gli assistiti in questi anni. La competenza e la dedizione dimostrate, ognuno per la propria specialità, ha assicurato cure di qualità ai pazienti» il ringraziamento del direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ai quattro primari andati in pensione.