Ospedale di Conegliano, il dottor Buttazzi nuovo primario di Urologia

Prenderà servizio lunedì 15 novembre il dottor Lorenzo Buttazzi, nuovo primario di Urologia dell'ospedale di Conegliano. Nato nella città del Cima 50 anni fa, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1996, e specializzato in Urologia nel 2001 con il massimo dei voti e la lode all'Università degli Studi di Trieste.

Il curriculum

Il dottor Buttazzi è in possesso di un master universitario in Chirurgia e Microchirurgia Andrologica (Trieste 2000), di un master universitario di II livello in Andrologia (Padova 2005) e di un master manageriale (Udine 2020). Ha prestato servizio, dal febbraio 2002 ad oggi, presso la struttura complessa (SC) di Urologia dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone. Nel corso degli anni gli sono stati attribuiti l’incarico di “Referente per le linee guida nella patologia oncologica e nelle calcolosi urinarie” (2007/2010) e di “Referente per la chirurgia videolaparoscopica urologica e tecnologie associate” (dal 2010 ad oggi). La sua formazione comprende anche esperienze lavorative all’estero: ha effettuato, infatti, stage di videolaparoscopia urologica presso il reparto di Urologia dell’Université Libre de Bruxelles nel settembre 2003 e, nel novembre 2006, presso la Clinica Urologica e centro trapianti dell’università “Martin-Luther King” di Halle /Wittenberg in Germania. Ha prodotto una solida ed importante casistica di interventi non solo in chirurgia “open”, endourologia e videolaparoscopia, ma anche in chirurgia robotica. Autore di pubblicazioni scientifiche, docente a numerosi corsi e relatore a molteplici convegni, ha tenuto svariati incontri divulgativi con medici di Medicina Generale e con la popolazione su tematiche urologiche. Il dottor Buttazzi si dedica tuttora al volontariato presso associazioni locali.

Il commento

«Al dottor Buttazzi, professionista dall'eccellente curriculum - conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - rivolgo un augurio di benvenuto: andrà a proseguire l’ottima tradizione dell’Urologia di Conegliano. All’équipe dell’Urologia va il mio ringraziamento per la gestione del reparto dopo il pensionamento del dottor Salvatore Valerio».