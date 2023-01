Nuovi nati nella Marca, Alice è la prima bimba del 2023

Alice Labbrozzi è la prima bambina nata in provincia di Treviso domenica 1º gennaio. La piccola è venuta al mondo a mezzanotte e 58 minuti, battendo tutti sul tempo. Pesa 3 chili e 270 grammi, sia lei che la mamma stanno bene e sono state subito rimpite d'affetto dalle ostetriche e dal personale sanitario dell'ospedale di Treviso. I genitori di Alice vivono a Preganziol.

Due ore più tardi, alle 2.59, sempre al Ca' Foncello, è venuto al mondo il secondo bimbo del 2023, si chiama Brando Haxhaj e i genitori, di origini straniere, vivono nel capoluogo trevigiano. Il Ca' Foncello inizia così nel migliore dei modi il nuovo anno dopo aver chiuso il 2022 con un bilancio più che positivo: 137 parti in più del 2021 con 150 nati in più rispetto all'anno precedente. A Castelfranco Veneto, invece, c'è stato il terzo parto di questo nuovo anno: alle ore 4.04 è venuto al mondo Valentino Frison. Anche lui è in ottime condizioni di salute così come la mamma. I genitori del piccolo vivono a Resana. Negli ospedali di Oderzo, Conegliano e Montebelluna, invece, non ci sono ancora stati nuovi nati dopo la mezzanotte.