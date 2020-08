Rinasce la Pro Loco di Maser: nuovo direttivo dopo il commissariamento

Dopo le dimissioni del Presidente Andrea Bordin avvenute lo scorso dicembre e un breve commissariamento rinasce la Pro Loco di Maser. Lo scorso mese i 110 soci della Pro Loco hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo, che a sua volta ha scelto come nuovo presidente Claudio Crotti e nel ruolo di vicepresidente Jessica Nardi.

Tra gli altri nomi del nuovo Cda rappresentativo delle frazioni e dei comitati, con l’esperienza degli ex presidenti e dei singoli membri con i loro percorsi professionali e di volontariato ci sono : Lisa Bastasin e Aldo Bottin consiglieri comunali in rappresentazione del Comune, Giuseppe Bonetto, Andrea Bordin (past president), Viviana Caglio (Tesoriere), Michele Callegari, Katia Gallina, Giuliano Martignago (Segretario), Piero Pellizzer, Antonio Prizzon, Claudio Reginato (past president), Marianna Vettor e Tiziano Zandonà. «Si è arrivati a questo traguardo grazie al contributo del Commissario Unpli Rino Furlan nonché membro del direttivo nazionale delle Pro Loco, persona capace e di grande esperienza e del Sindaco Claudia Benedos che con tutta l'amministrazione comunale hanno garantito un grande sostegno alla Pro Loco Maser. Il mio ringraziamento va alle precedenti amministrazioni della Pro Loco per il lavoro svolto» le parole del neo presidente Claudio Crotti. «Ringrazio anch’io il commissario Unpli Rino Furlan che durante il periodo del Covid ha permesso di mantenere vitale ed efficace le attività - commenta il sindaco Claudia Benedos - proponendo in sostituzione della tradizionale Mostra della Ciliegia di Maser De.Co., che quest’anno festeggiava i 30 anni, un evento a larga diffusione che ha coinvolto i produttori della ciliegia, le piccole produzioni locali, le cantine, i ristoranti e la Villa di Maser».

Il programma della Pro Loco continua a puntare alla promozione del territorio di Maser attraverso quello che più lo rappresenta. «Ciliegie ma anche Olivi e Olio Evo, il vino con il suo territorio dedicato alla produzione doc e docg, l’architettura vista l’abbondanza di ville e chiese e soprattutto la Villa di Maser, perla unica nel nostro paesaggio”, sottolinea il Presidente Crotti. Che annuncia: «A breve in collaborazione con l’amministrazione comunale comincerà la programmazione degli eventi legati a Maser Città dell’Olio e inseriti nel programma Delizie d’ Autunno dell’Unpli Trevigiano. Il 25 ottobre ci sarà la “Camminata tra gli Olivi" e il 28 novembre la premiazione del 9° concorso dell’Olio in Villa Barbaro». Ma si parte già prima con gli eventi. Il debutto della nuova Pro Loco sarà sabato 12 settembre con la collaborazione del Comune per l’organizzazione del Concerto Lirico dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta nella Villa di Maser.