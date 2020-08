Pro Loco del Quartier del Piave: Roberto Franceschet confermato alla guida

Roberto Franceschet è stato rieletto presidente del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave fino al 2024. Martedì 28 luglio, presso la sede della Pro Loco di Sernaglia della Battaglia, si è svolta l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche, l’approvazione del bilancio, la discussione sulle future iniziative e, soprattutto, per rinnovare l’unità delle Pro Loco, che rappresenta una vera forza per la valorizzazione e promozione del territorio.

Oltre alle 21 associazioni che formano il Consorzio, erano presenti il presidente dell’UNPLI Veneto Gianni Follador, il sindaco di Sernaglia Mirco Villanova, il consigliere regionale Alberto Villanova e il direttore scientifico dell’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le Vie dei Santi” Marco Zabotti. Con 18 voti su 20, è quindi stato rieletto Franceschet, mentre Franco Dorigo ha ottenuto due preferenze. La Pro Loco di Col San Martino non si è espressa poiché non in regola con la quota associativa e, per una questione etica, ha preferito non pronunciarsi. Franceschet ha nominato come vicepresidenti Lucina Pradal, Luciano Piaia e Giuseppe Aliprandi. Per la carica di revisori dei conti, si sono resi disponibili Lucina Pradal, Giuseppe Lucchetta e Angelo Miotto. Infine, per il Tavolo di Presidenza, organismo di cui il Consorzio si è dotato per una migliore attività, si sono offerti Emiliano Bernardi, Franco Dorigo, Ilenia Nardi, Lisabetta Franco, Martina Zamai e Tiziana Stella.

Il bilancio consuntivo del 2019, approvato all’unanimità, ha evidenziato come le risorse del Consorzio siano state gestite con responsabilità e attenzione. In particolare, la voce più rilevanti e importante è rappresentata dalla somma accantonata per la realizzazione del “Polo del Gusto” a Pieve di Soligo. L’assemblea ha già delineato le attività future, il “Frutto di un Sostegno Sociale 2020” e la cerimonia di benedizione del Panevin che nel 2021 sarà a Mosnigo, e, nel caso di protocolli anti-covid da seguire, questi eventi dovranno essere ripensati.

Il confermato presidente Franceschet ha ringraziato tutti i presenti, ricordando l’importanza della collaborazione tra Consorzio e Pro Loco. È stata anche l’occasione per riconoscere la preziosa attività di Oscar Marcer che dopo tanti anni ha deciso di fare un passo indietro: per questo gli è stato consegnato un attestato che menziona il valido contributo nella tenuta dei conti del Consorzio e l’esempio per il mondo del volontariato. Eventi Venetando, realtà attiva nella promozione e divulgazione di eventi nell’alta Marca Trevigiana, ha illustrato gli esiti del lavoro svolto con il sito web, le pagine social e il mensile cartaceo, strumenti ancora più indispensabili per incidere sulla valorizzazione del territorio e delle persone che lo tengono vivo. Soprattutto in questo periodo post-lockdown, in cui nel Quartier del Piave stanno riprendendo pian piano le attività di volontariato, seguendo delle nuove regole per contrastare la diffusione del coronavirus.

Prima del momento conviviale organizzato dalla Pro Loco di Sernaglia, è stato ribadito da tutti i presidenti delle Pro Loco la necessità di condividere e comunicare le loro iniziative al Consorzio, inserendo nelle locandine il logo di Eventi Venetando, per rafforzare sempre più la sinergia tra queste associazioni che devono essere considerate come un’unica squadra.