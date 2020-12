Presepe a grandezza naturale per la nuova sede della Pro loco di Roncade

La pro loco di Roncade ha una nuova sede. Da sabato 12 dicembre la casa dell'associazione, nata con l'obiettivo di promuovere il territorio roncadese, si troverà nel cuore della città al civico 105 sotto gli storici portici di via Roma.

Ad illuminare le vetrine della nuova sede fino al 6 gennaio sarà il presepe artistico a grandezza naturale allestito dai volontari e dall’artista Loredana Lo Nero, esperta nell'arte presepiale. All'inaugurazione sabato mattina erano presenti il sindaco Pieranna Zottarelli, l'assessore alle attività produttive Loredana Crosato, gli assessori Viviane Moro e Daniele Biasetto, il presidente della Pro loco Paolo Giacometti e il Presidente del Consorzio Pro loco Centro Marca Federico Gasparini. «Ringrazio tutti i volontari che anche quest'anno stanno contribuendo a regalare alla città la magia della festa - dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli - il presepe sapientemente allestito da mani esperte di arte presepiale contribuirà a rendere ancora più magica l'atmosfera natalizia dei portici di via Roma. Per realizzarlo ci sono voluti molto impegno e tante giornate di lavoro. Il risultato però è davvero eccezionale e invitiamo tutti a venire a vederlo».

Nuova la sede, ma anche il direttivo della Pro loco che accanto ad alcune importanti conferme come quella del presidente Paolo Giacometti e del vicepresidente Corrado Vianello potrà contare anche su forze giovani e nomi nuovi. Del direttivo entrano a far parte Stefania Turrin che assume il ruolo di segretaria, Oscar e Sabrina Bassetto, Renzo Bergamo, Graziano Cagnato, Elio Comin, Daniele Coz, Francesco e Paolo Crosato, Roberto Girotto, Maurizio Mazzarini, Renzo Rizzetto e Renato Severin. La nuova sede, nel cuore del centro cittadino, vuole essere un investimento per la promozione della città: «La sede della pro loco è anche un luogo di informazione e promozione del territorio - dichiara il presidente, Paolo Giacometti - Ecco perché era particolarmente importante individuare un luogo di passaggio, ben visibile al pubblico. Ci piacerebbe infatti che per il futuro la nostra sede diventasse anche un punto di riferimento per i visitatori che vengono a Roncade e vogliono scoprire le bellezze della città».