Incendi nel Bellunese, rinviato il "Processo aea vecia"

In accordo con il Gruppo Folkloristico Trevigiano, il Comune di Treviso ha deciso di rinviare il tradizionale "Processo aea Vecia" a sabato 26 marzo, come peraltro già previsto in caso di maltempo. L’incendio boschivo verificatosi nel Bellunese, con conseguente nube di fumo arrivata fino alla Marca, ha determinato un notevole peggioramento della qualità dell’aria.

«A tutela della sicurezza di tutti e a scopo precauzionale, viste anche le previsioni Arpav per le prossime ore, si è deciso di optare per il rinvio di qualche giorno - conclude il sindaco di Treviso, Mario Conte - Il "Processo aea Vecia" si farà ma vogliamo che sia un evento sicuro e aperto a tutta la nostra comunità».