Processo aea vecia 2023, attese centinaia di persone a Ponte Dante

Giovedì sera, 16 marzo, la Baronessa Marieta monta in gondea verrà appesa a Ponte Dante, sulle acque del Sile, per essere processata come da tradizione di metà Quaresima. Centinaia i trevigiani attesi in Riviera Garibaldi dalle 20.45.

I capi di imputazione contro la vecia verranno discussi per giungere al tanto atteso verdetto. Quest'anno il fantoccio è accusato di: aver costruito troppi palazzi lungo il Sile, prenotazioni per visite in ospedale sempre più lunghe, giovani senza lavoro, parcheggi introvabili in città, panevin che non si possono bruciare e vita sempre più cara a causa dei rincari. Per scoprire le sorti della nobildonna l’appuntamento è a Ponte Dante a Treviso giovedì sera, partecipazione libera e gratuita. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a sabato 18 marzo.