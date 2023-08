«"Cammino delle Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco" unico nome accettabile»

«Fintantoché l’associazione Unesco, che fra i suoi soci fondatori annovera anche il Consorzio di Tutela della Docg, si ostinerà ad utilizzare nella sua comunicazione il solo termine Prosecco, continuerà esplicitamente ed erroneamente a promuovere una denominazione diversa da quella a cui appartengono le nostre colline». L'opinione, sempre più condivisa, è di un gruppo di circa 200 imprenditori vitivinicoli e produttori del territorio, che affermano: «Il danno comunicativo sta diventando insostenibile e irreparabile».

La denominazione errata, per gli imprenditori, «per certo, non comunica né promuove il territorio, come sostiene la presidente Marina Montedoro. Non lo fa neppure quando lo definisce banalmente Colline Unesco, Colline Patrimonio dell’Umanità, Colline Patrimonio Mondiale, né genericamente Colline, come se questa fosse l’unica area vitivinicola collinare italiana ad essere stata inserita fra i siti Unesco. A nostro avviso il territorio diventato patrimonio dell'umanità ha nome e coordinate geografiche precise e inconfondibili: parliamo del Conegliano Valdobbiadene, che appartiene a buon diritto alla Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco».

L'opinione di circa 200 produttori e imprenditori

L'opinione sembra sempre più radicata. Infatti se fino a qualche tempo fa si poteva parlare di un gruppo, ora quello che si è andato costituendo è un vero e proprio movimento d’opinione, che sta per superare le 200 adesioni tra imprenditori agricoli, produttori, imbottigliatori e associazioni della Denominazione Docg. In un documento congiunto scrivono: «Apprendiamo dalla stampa l’intenzione della presidente dell’Associazione Unesco di aggiungere degli adesivi ai cartelli del Cammino. Registriamo anche le parole della stessa presidente, la quale afferma che la medesima associazione è "impegnata a promuovere il territorio e non una Denominazione"».

Si legge ancora nel documento: «Queste problematiche, sgradevoli e, questo sì, controproducenti a livello di marketing, non sarebbero mai sorte se per tempo ci fosse stata condivisione dei programmi, delle strategie, dello studio di una comunicazione univoca, che oggi non può non tenere conto del fatto che il territorio in questione ha una storia lunga e unica. La posizione dei produttori è chiara e condivisa: nome del Cammino, insegne sulle corriere e tutta la comunicazione, che alimenta inganno e confusione, vanno corrette subito! Il territorio si chiama Conegliano Valdobbiadene e le Colline, ora sito Unesco, non sono le Colline del Prosecco».

«Non siamo sorpresi per questa massiccia adesione, che continua a raccogliere consensi - affermano i produttori che fanno da portavoce a questa iniziativa (Andreola, Col Vetoraz, Drusian, Foss Marai, Le Bertole, Malibran). Abbiamo voluto riassumere in una lettera chiara, e dal valore legale, il malcontento dilagato dopo l’inaugurazione del Cammino, denominato ‘Le Colline del Prosecco’, e abbiamo deciso di avanzare una proposta semplice, puntuale e a nostro avviso anche ovvia, ossia usare il nome della Denominazione, che è pure, e non a caso, quella del nostro territorio».