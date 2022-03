Montebelluna, 42enne ucraina partorisce al San Valentino

Fuggita dagli orrori della guerra, partorisce all'ospedale San Valentino di Montebelluna. Storia a lieto fine per una 42enne ucraina residente a Rivne. Quando la situazione in Ucraina è precipitata la donna ha deciso di lasciare la sua città, assieme al figlio di 9 anni. In auto ha guidato fino al confine con la Polonia, dove l’ha raggiunta anche il marito che lavora in Germania.

Finalmente riuniti, i tre si sono rimessi in viaggio diretti a Montebelluna, dove la madre di lei, un’ostetrica che però non ha mai esercitato nel nostro Paese, vive ormai da vent’anni. Arrivata nella Marca, la donna era quasi al termine di gravidanza, così si è tempestivamente rivolta al Punto nascita dell’ospedale San Valentino, diretto dalla dottoressa Maria Grazia Salmeri, dove è stata accolta e seguita fino al lieto evento. Ad attendere mamma e neonato fuori dal reparto erano presenti il marito, il fratellino, che aveva portato in dono un mazzo di fiori e tre palloncini azzurri, e la mamma. «È stata una splendida esperienza per la nostra équipe con questa donna che ha dimostrato, nonostante le difficoltà della sua situazione e la fuga dalla guerra, una serenità e una maturità eccezionali, dando alla luce, con il sorriso, un bellissimo bambino» conclude la dottoressa Salmeri.