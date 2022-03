Profughi Ucraina, sabato apre il nuovo hub a Motta di Livenza

Tutto pronto per l'apertura del nuovo hub di accoglienza per i rifugiati ucraini a Villa Rietti Rota di Motta di Livenza. Si tratta di una struttura che dispone già di 15 posti letto che verranno poi implementati fino a 50. L'associazione Agesci, attivata dalla Regione, garantirà la gestione amministrativa (registrazioni ecc.) degli ospiti, mentre alla Provincia spetterà il compito di coordinare le altre organizzazioni di volontariato e la Protezione Civile per assistenza agli ospiti e presidio notturno. Inoltre, l'associazione Ana di Treviso “Squadra di Motta di Livenza” ha già effettuato il ripristino dell’hub.

Il sopralluogo

Venerdì mattina, 18 marzo, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, si è recato in sopralluogo all’hub con il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile e il sindaco di Motta di Livenza, Alessandro Righi, per verificare lo stabile e preparare l’avvio dell’hub. «Siamo pronti a fare la nostra parte seguendo le indicazioni della Regione del Veneto per supportare la gestione dell’emergenza rifugiati ucraini - conclude Marcon - quello di Motta è l’hub indicato per la gestione degli arrivi».