Codognè, potenziato il poliambulatorio in attesa della Casa di comunità

Un progetto pilota per migliorare la presa in carico dei pazienti, in attesa dell'attivazione della Casa di comunità nell'ex base Nato di Codognè, è stato presentato venerdì 7 luglio dall'Ulss 2 Marca Trevigiana.

L'iniziativa, illustrata dal sindaco di Codognè Lisa Tommasella, dalla dottoressa Bonato, dal dottor Moretto e dal direttore generale, Francesco Benazzi, prevede una serie di step tra cui la riattivazione del Punto prelievi, la ripresa dell'attività del pediatra di libera scelta, la presenza dell'assistente sanitaria e di un medico, l'acquisto di mille devices per il monitoraggio da remoto dei pazienti con patologie croniche nel Poliambulatorio di Codognè. È prevista, inoltre, un'indagine epidemiologica volta a individuare i "bisogni di salute" del territorio, nell'ambito dello strumento "Passi d'argento". Il progetto, rivolto ai comuni di Codognè Gaiarine, Godega, Vazzola e Mareno (con oltre 40mila cittadini residenti coinvolti), permetterà di mettere a punto il modello assistenziale ottimale, in attesa della realizzazione della Casa di Comunità all'ex Base Nato di Codognè. Un progetto dal costo complessivo di 4 milioni e 200mila euro.