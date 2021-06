Nuovo teatro a Montebelluna, il Comune: «Sarà sobrio ed elegante»

La struttura, che sorgerà sul lato sud di piazza Negrelli al posto dell’attuale ex Pretura, è concepita come teatro studio o teatro sociale

E’ stato approvato ieri dalla giunta comunale di Montebelluna il progetto di fattibilità tecnica economica del nuovo Teatro di Montebelluna. Ad un anno circa dalla presentazione in consiglio comunale dell’elaborato dallo studio di ViTre, lo stesso studio ha presentato il progetto di fattibilità che contiene delle modifiche di minima e degli aggiustamenti rispetto al precedente.

Il nuovo teatro, che sorgerà sul lato sud di piazza Negrelli, al posto dell’attuale ex Pretura, è concepito come teatro studio o teatro sociale: la zona spettacolo sarà quindi disposta da una grande platea, più due piani di gallerie superiori per un totale di 450 posti circa a sedere, in un edificio che potrà?svilupparsi su di una superficie coperta lorda complessiva di 3850 mq circa, con superficie urbanistica coperta a terra di circa 1280 mq.

Spiega l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: «Il nuovo teatro sarà un luogo contemporaneo nei cui spazi si possono svolgere varie attività culturali (mostre, allestimenti, presentazioni, congressi, proiezioni ...) e non solo quella specificamente teatrale. Un luogo dotato di spazi di valore didattico ma anche ricreativo, che sottolineano l’apertura e non il distacco dal contesto urbano. In tal senso sarà da valutare positivamente l’eventualità di promuovere degli spazi e delle attività complementari alla vita del teatro. L’edificio di progetto sarà comunque riconoscibile soprattutto per le attività proprie, per la flessibilità?nell’organizzazione degli spazi ed in particolare della sala (teatro nelle sue diverse forme, cinema, auditorium, mostre); pensando ad un uso polivalente anche del foyer, dove è prevista la realizzazione di una zona bar – ristoro. La neonata Fondazione Teatro di Montebelluna sarà il braccio operativo per la gestione del teatro, in sinergia con l’amministrazione e per la parte culturale con tutti gli attori che la compongono nel Comune di Montebelluna, ma non solo perché lo spazio sarà anche fonte di aggregazione con altri Comuni contermini. Così facendo l’offerta di spazi teatrali potranno soddisfare le richieste di un bacino di utenza considerevole come quello il nostro».

Continua il primo cittadino, Elzo Severin: «L’edificio verrà realizzato con performance energetiche rilevanti tali da classificarlo con certificazione energetica NZEB in classe A3. Inoltre, i progettisti hanno accolte le nostre indicazioni per cui hanno cercato di integrare l’edificio in modo armonico con il contesto esistente, ma allo stesso tempo, prevedendo una volumetria di forte impatto, sobria ed elegante, che rappresenti anche all’esterno la funzione che questo nuovo edificio contiene in sé. Il cronoprogramma prevede ora l’affidamento della progettazione definitiva che dovrà essere redatta entro la fine dell’anno. Seguirà quella esecutiva, da completare entro l’estate prossima ed infine l’avvio del cantiere previsto per il 2025».

Il progetto

La posizione

Nel complessivo si delinea come un grande volume monolitico che fungerà da quinta scenica terminale, posizionata in contrapposizione alla storica Loggia prospicente l’edificio del comune di Montebelluna, chiudendo la visuale verso sud elle nuove piazze di Montebelluna. Le sistemazioni esterne progettate sono in continuità con l’esistente sulla piazza Negrelli: a completamento della piazza è prevista una pavimentazione in masselli di porfido e pietra bianca. Ai lati dell’edificio, lungo via Tintoretto e via Veronese, sarà realizzata una pavimentazione in cubetti di porfido posati a coda di rondine. Tutte le cordonate saranno realizzate in porfido.

Il fronte su piazza Negrelli

Il fronte sulla piazza Negrelli, sarà caratterizzato da una grande vetrata “bioclimatica” a doppia pelle, che farà intravvedere l’interno dell’edificio e delle nuove funzioni, con angoli e scorci di vista molto significativi e che potranno notevolmente variare durante il diversificato l’utilizzo del nuovo edificio teatrale polifunzionale.

Ingresso

L’ingresso principale avverrà da nord dalla grande piazza completamente pedonalizzata, e dotata di ampi spazi verdi di sosta e socializzazione, con ingressi posti completamente in piano e complanari con gli spazi pubblici esistenti che contornano l’edificio.

Livelli

L’edificio si svilupperà su più?livelli, esclusivamente fuori terra, per un’altezza complessiva del volume principale pari a circa 11 ml. Nel progetto non sono quindi previsti piani interrati, ma solo un solaio aerato. L’intero volume principale di circa 30 ml di larghezza per 43 di profondità, sarà sormontato in copertura dal grande volume della torre scenica che sarà alto circa 16,50 ml.

Hall

Le generose dimensioni della Hall di ingresso, che avrà? una doppia altezza con più di 6 ml, potranno garantire un utilizzo polifunzionale di questi spazi, garantendo nel tempo la possibilità?di utilizzarlo al meglio secondo le nuove esigenze.

Platea

Dal Foyer di ingresso, in posizione centrale?è stato previsto l’ingresso principale alla zona platea, spazio posto direttamente in piano capace di ospitare comodamente 198 posti a sedere su comode poltrone di tipo teatrale. Queste sono state previste con un apposito sistema motorizzato di rotazione a scomparsa nel pavimento per poter liberare la platea dai posti a sedere e garantirne un futuro utilizzo anche per manifestazioni e spettacoli vari, senza che le sedute nei impediscano l’utilizzo. Nella platea è stata studiata la possibilità di poter inserire, sempre a scomparsa la “fossa dell’orchestra”

Le gallerie

Dalla hall di ingresso due scale laterali, di cui quella di sinistra sarà dotata anche di ascensore, porteranno alle due gallerie per il pubblico, posizionate a piano primo e secondo. Sopra alla grande Hall al terzo piano è prevista una grande sala polivalente che sarà?messa a disposizione di future attività di 310 mq circa, con affaccio principale sulla piazza Negrelli.

Palcoscenico

La pianta del piano terra comprende tutta la zona del palcoscenico e di servizio al palcoscenico. Questa, rialzata rispetto alla platea di 1,20 ml, sarà dotata di un boccascena del palcoscenico largo 14 ml per 7 ml di altezza, e dietro troverà posto un palcoscenico di 16 ml di larghezza per 14 di profondità, sovrastato da una torre scenica alta circa 15 ml.