Il progetto World’s Kitchens è primo nella Marca tra i percorsi imprenditoriali "in rosa"

Non solo cucine del mondo, ma anche basi e metodologie di business plan, personal branding, workshop aziendali, capacity building delle associazioni e partecipazione ai bandi regionali. Il progetto World’s Kitchens della cooperativa sociale Hilal, presieduta da Lisa Gasparin e diretta da Abdallah Khezraji, vicepresidente della Consulta regionale per l’immigrazione, si è classificato al primo posto nella graduatoria dei 17 progetti ammessi al finanziamento dalla commissione della Regione Veneto del “Bando per il sostegno di progetti per la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale”, nell’ambito dell’iniziativa IMPACT-VENETO, finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI 2014-2020, Obiettivo specifico 2.

World’s Kitchens si rivolge a trenta donne immigrate e alle nuove generazioni. Un percorso di imprenditoria femminile che comprende 70 ore di formazione in aula e on line e di tre seminari con protagonisti di storie imprenditoriali di successo come Ahmed e 70 ore di formazione con protagonisti di storie imprenditoriali e sociali di successo, come quelle di Ahmed Ahmadi, il ristoratore afgano che ha fondato Orient Experience e Africa Experience a Venezia, con Edoardo Costa della Cooperativa Sociale Agricola Topinambur, con Maria Angela Prado dell’associazione Sapori da ascoltare di Verona. Gli incontri si svolgeranno presso le aule dell’Istituto per la formazione professionale Lepido Rocco di Treviso e presso la sede dell’associazione Icare in Viale Francia 20, presieduta da Gianni Rasera che è partner del progetto insieme alle associazioni Solidarietà a colori e Liguey Djem Kanam.

A conclusione del progetto si proporrà la costituzione dell’associazione di imprenditoria femminile World’s Kitchens e la pubblicazione dell’ebook “World’s Kitchens, cucinare è un’impresa", scaricabile gratuitamente, realizzato dalle partecipanti in base ai materiali e alle esperienze vissute. Inoltre in aprile si svolgerà una giornata con menu multiculturale e musica. Per informazioni e adesioni: worldskithilal@gmail.como telefonare al 3482526490.