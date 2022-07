Il “Sile folk” riparte da Treviso e Casier con la sua XIII edizione

Ripartire è il motto che il gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo adotterà da questo fine settimana per la sua rassegna folcloristica “Sile Folk” arrivata alla XIII edizione. Sarà un fine settimana dove musiche dal mondo, balli e tradizioni, costumi e colori, canti e sorrisi faranno da contorno a uno degli appuntamenti che i trevigiani più aspettano. Il nostro gruppo di casa ospiterà dal 21 al 27 luglio i seguenti gruppi folcloristici: ”Folk Dance Ensemble SKOPJE” dalla Macedonia del Nord, “C?lu??reii de la Stolnici C?lu??rii de la B?rla” dalla Romania, “Balkanska Mladost” dalla Bulgaria.

Le esibizioni di questi gruppi inizieranno giovedì 21 a Canizzano ore 21,00 presso la tensostruttura della Pro Loco, venerdì 22 saranno a S. Cristina presso il centro Giovani, sabato 23 sarà dedicato totalmente a Treviso dove al mattino i gruppi animeranno il mercato, alle 11,30 sotto la Loggia dei Cavalieri verranno presentati i gruppi alla cittadinanza con la presenza delle autorità cittadine, alle 20,15 partiranno da Porta Altinia per una sfilata che si concluderà in Piazza dei Signori dove alle 21,00 lo spettacolo sarà aperto dalla Pastoria del Borgo Furo. Domenica 24 Santa Messa tutti in costume nella Chiesa parrocchiale di Canizzano per poi concludere la giornata a Mogliano Veneto con uno spettacolo alle ore 20,00 in Piazza Caduti. Martedì il Sile Folk si trasferirà a Casier con l’esibizione folcloristica alle ore 21,00 in Piazza Pio X e per finire mercoledì sera si concluderà la rassegna folcloristica a Zero Branco nella Piazza del Municipio.

Nell’ambito della rassegna ci sarà anche uno spazio che la Pastoria del Borgo Furo vuole dedicare alla cultura e ai trevigiani, venerdì 22 alle ore 16,00 presso la Sala Consigliare del Palazzo dei Trecento ci sarà una conferenza dal titolo “Sile Folk per l’Unesco: le tradizioni delle rive del Sile all’insegna dell’interculturalità”, relatori saranno la Dott.ssa Miriam Schirato e il Dott. Marco Battaglia. Non mancheranno momenti di relax e festa e di visite culturali e paesaggistiche che non mancano nel nostro territorio, dare ospitalità a chi viene da molto lontano non è solo dare vitto e alloggio ma far conoscere quanto di bello c’è attorno alla città di Treviso. E tutto all’insegna dei principi del folclore che sono amicizia tra i popoli senza nessuna distinzione.