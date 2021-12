Vittorio Veneto, al pronto soccorso solo pazienti Covid

Treviso è in "Fase 4" (su un massimo di 5) per i ricoveri in area Medica mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono in "Fase 3". L'andamento della pandemia ha portato alla riapertura dei Covid hospital negli ultimi giorni. In provincia di Treviso, l'Ulss 2 ha riattivato un'ala dell'ospedale San Camillo e l'ospedale di Vittorio Veneto.

Mercoledì 15 dicembre, in una nota ufficiale, l'azienda sanitaria ha ricordato che proprio nel pronto soccorso vittoriese saranno accettati esclusivamente pazienti Covid positivi. Il pronto soccorso diventa quindi punto di primo intervento per le emergenze legate al virus. Per tutte le altre emergenze extra-Covid e di attività ordinaria, il pronto soccorso di riferimento del distretto Pieve di Soligo sarà quello dell'ospedale di Conegliano.