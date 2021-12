Da arbitri a futuri sposi: Edoardo chiede la mano della sua Chiara sul campo da calcio

Da arbitri a futuri sposi il passo può essere breve, soprattutto se galeotti per l'amore sono un fischietto ed un campo da calcio. Così come successo a Edoardo Ervas e Chiara Chiara Martin, rispettivamente trevigiani di 27 e 36 anni, che presto convoleranno a nozze dopo che lei ha detto il fatidico "si" alla sua proposta di matrimonio. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che Edoardo, impiegato in Trenitalia e studente di Filosofia all'Università degli Studi di Padova, ha deciso di inginocchiarsi di fronte alla sua amata proprio in un campo di calcio di Treviso, a suggellare anche con un "fischietto" il loro amore. Il tutto si è consumato nelle scorse ore presso il campo dello Scalo Motta in via Zanella, dove entrambi si trovavano a lavorare come assistenti di linea, con la complicità di tutti i colleghi dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Treviso che hanno fatto da cornice a questo bellissimo e storico momento.

Durante l'intervallo della tradizionale amichevole tra arbitri sezionali di fine anno, infatti, Edoardo si è improvvisamente avvicinato a Chiara (avvocato e figlia d'arte visto che il padre Gianni era stato arbitro a livello nazionale oltre che vicepresidente dell'AIA di Treviso) con un mazzo di 35 rose rosse ed una bianca, apparentemente come un omaggio floreale della sezione per la ragazza. Una volta consegnati i fiori, però, Edoardo si è inginocchiato di fronte alla sua lei e l'ha chiesta in sposa tra gli applausi di tutti i colleghi che, complici fin dall'inizio, hanno tenuto il gioco fino alla fine. Insomma, un momento emozionante che rimarrà negli annali non solo della sezione arbitri trevigiana ma di tutto lo sport di Marca.