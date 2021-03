Ca' Sugana proroga i parcheggi gratuiti in centro storico fino al 31 maggio

Martedì mattina è stata approvata in Giunta comunale la proroga della sosta gratuita in tutto il centro storico nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle 20. In base alle necessità, vi sarà inoltre la possibilità di modificare, con ordinanza, le giornate e l’orario di gratuità. «Questo provvedimento, che in questi giorni agevolerà la mobilità dei trevigiani, viene adottato con l’auspicio che si possa tornare a breve alla piena circolazione delle persone - afferma il vicesindaco Andrea De Checchi - L’iniziativa ha finora prodotto dei buoni risultati in quanto garantisce da un lato la rotazione della sosta e, al contempo, consente la possibilità di accedere ai negozi e uffici aperti. L’obiettivo è quello di procedere con le agevolazioni sulla sosta almeno sino a fine anno ed è per questo che la delibera odierna rimane aperta al confronto con le categorie e le associazioni nell’ambito di Urbecom per modificare eventualmente le modalità di applicazione».