Polemiche sul prosecco "superiore", Zamperoni: «Caso mai esistito»

«Condivido totalmente l’interpretazione dei fatti esposta dal Consorzio del Prosecco Doc, né d’altro canto ho mai creduto che il suo direttore, uomo di consolidata esperienza, si fosse espresso in maniera difforme rispetto alle previsioni dei disciplinari. Per noi il caso non è mai esistito e auspico che tutta la filiera del Prosecco, nelle sue tre diverse e autonome identità, operi sempre in piena sinergia d’intenti per valorizzare un patrimonio unico nel panorama vitivinicolo italiano». Così il presidente del Consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni, chiude in poche righe la lunga querelle che in questi giorni ha messo uno contro l'altro i Consorzi del Conegliano Valdobbiadene Docg e la Doc di pianura, sul termine "superiore" associato al prosecco.

Proseccco doc ritira “Anteprima Prosecco”

Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC ritirerà il marchio “Anteprima Prosecco”, così ha deliberato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella riunione di ieri, su proposta del presidente, Stefano Zanette. “Era uno degli impegni che, nei confronti degli altri Consorzi, da tempo, mi ero dichiarato disposto ad assumermi – spiega Zanette – e che ho chiesto al Cda di approvare con il solo obiettivo di proteggere il più alto interesse delle nostre denominazioni, patrimonio del Veneto e dell’Italia intera”.