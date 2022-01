Il Prosecco va in scena nell'opera pop di Red Canzian

Una prima da tutto esaurito per Casanova Opera Pop, spettacolo inedito di teatro musicale creato e composto da Red Canzian. Sul palco del Teatro Malibran di Venezia due ore di musica e 35 brani inediti cantati dal vivo, 21 performer, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie immersive e scelte stilistiche innovative. Lo spettacolo è tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti”, la regia è di Emanuele Gamba, i costumi disegnati da Desirée Costanzo e realizzati dall’Atelier Stefano Nicolao

I brindisi si sono fatti con le pregiate bollicine del Prosecco Doc in scena venerdì scorso.

Come Partner e Official Sparkling Wine del Kolossal CASANOVA OPERA POP a Venezia, nello splendore dello storico teatro Malibran, sono state stappate le prime bottiglie, appositamente realizzate per l’occasione con etichetta dedicata.

Dopo il debutto, che già vanta un esordio con triplo sold out, il Prosecco DOC accompagnerà il cast del Casanova Opera Pop nel tour che proseguirà fino a marzo tra Bergamo, Udine, Milano, Treviso e Torino.

Debutto senza Red Canzian per il suo 'Casanova Opera Pop', l'ex Pooh sta meglio ma è ancora convalescente dalla brutta infezione. ma il suo musical è stato un successo.

« Ho cullato a lungo l’idea di comporre un’opera musicale dedicata alla Città di Venezia, forse l’unica al mondo di tale notorietà a non avere un ‘suo’ musical, e a Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani universalmente conosciuti.

Sono stati due anni molto lunghi e difficili per il teatro e per la musica e ancora le difficoltà non sono finite, ma ho lottato con tutte forze, mie e di tutte le persone meravigliose coinvolte in questo progetto, per andare in scena con Casanova Opera Pop in questo inizio 2022, senza aspettare oltre.

Nell’eccitazione di questi ultimi giorni di prove prima di debuttare a Venezia, in un teatro tutto esaurito a piena capienza per tre sere - a dimostrazione di quanto sentiamo tutti la mancanza del palco - guardo al nostro spettacolo come a un figlio tenacemente desiderato, che cresce meraviglioso giorno dopo giorno e che non vedo l’ora di mostrare al mondo, augurandomi per lui una vita lunga e ricca di soddisfazioni» spiega Red Canzian all'Adnkronos.