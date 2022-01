Prosecco Cycling e Gruppo Fassina insieme per una donazione per la protezione civile

Il Gruppo Fassina e la Prosecco Cycling hanno effettuato una donazione al Comune di Valdobbiadene destinata all’acquisto di apparecchiature di radio trasmissioni da utilizzare nelle attività della Protezione Civile. “Ringrazio il Gruppo Fassina e la Prosecco Cycling per questo contributo - commenta Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene -. Vogliamo allestire una sala operativa che avrà un ruolo strategico in caso di emergenze e grandi eventi. Questo ci permetterà di svolgere un’attività di coordinamento che vedrà in prima, oltre al Comune, la Protezione Civile e le associazioni di Valdobbiadene, interagendo anche con le forze dell’ordine”.

“Le nostre origini sono a Valdobbiadene - spiega Tony Fassina - e quando si tratta di portare un beneficio alla città e al suo territorio, non possiamo che essere presenti, come già avviene per la Prosecco Cycling, un evento di assoluta qualità che promuove le nostre splendide colline nel mondo”. Il Gruppo Fassina è stato uno dei primi sostenitori della Prosecco Cycling. Tony, fondatore del Gruppo dopo essere stato grande pilota di rally, e i figli Ado e Alessandro, da buoni sportivi, non sono mai mancati al via della Prosecco Cycling.

La nuova sfida lanciata dalla Prosecco Cycling si chiama sostenibilità: l’evento del 2022, in programma il 2 ottobre, sarà preceduto dal World Cycling Monuments Meeting, un incontro tra i più grandi organizzatori di eventi ciclistici del pianeta che si ritroveranno a Valdobbiadene per ragionare su come ridurre l’impatto ambientale della loro attività. Il Gruppo Fassina sarà ancora una volta in prima fila. E, per l’occasione, metterà a disposizione della Prosecco Cycling veicoli esclusivamente elettrici.